«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 08:24

Археологи разгадали одну из главных тайн Храма Гроба Господня

Археологи откопали остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Иерусалим. Фото © Shutterstock / FOTODOM / salajean

Иерусалим. Фото © Shutterstock / FOTODOM / salajean

Учёные из итальянского университета Ла Сапиенца наткнулись на остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

в Иерусалиме. Об этом сообщает издание TerraSanta.

Специалисты взяли образцы почвы на анализ, показавший, что в древности на этом месте стоял огромный карьер. При этом в правой части храма было расположено римское святилище, которое с христианством не имеет ничего общего. Предположительно его создали римляне после восстания иудеев в 66—73 годах нашей эры, в ходе которого городу был нанесён огромный ущерб.

По выводам археологов, остатки античного храма, обнаруженные экспедицией, ещё раз доказывают подлинность евангельского предания о том, что Храм Гроба Господня стоит на тот самом месте, где казнили Иисуса Христа.

Нетаньяху может спустя 107 лет вернуть России Александровское подворье в Иерусалиме
Нетаньяху может спустя 107 лет вернуть России Александровское подворье в Иерусалиме

Ранее археологи нашли свидетельства того, что жители древнего Египта использовали галлюциногенные вещества. Вероятно, их использовали при проведении религиозных обрядов, чтобы достичь состояния изменения сознания.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Религия
  • Иерусалим
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar