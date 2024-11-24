Археологи разгадали одну из главных тайн Храма Гроба Господня

Учёные из итальянского университета Ла Сапиенца наткнулись на остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает издание TerraSanta.

Специалисты взяли образцы почвы на анализ, показавший, что в древности на этом месте стоял огромный карьер. При этом в правой части храма было расположено римское святилище, которое с христианством не имеет ничего общего. Предположительно его создали римляне после восстания иудеев в 66—73 годах нашей эры, в ходе которого городу был нанесён огромный ущерб.

По выводам археологов, остатки античного храма, обнаруженные экспедицией, ещё раз доказывают подлинность евангельского предания о том, что Храм Гроба Господня стоит на тот самом месте, где казнили Иисуса Христа.