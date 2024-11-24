Археологи разгадали одну из главных тайн Храма Гроба Господня
Археологи откопали остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня
Иерусалим. Фото © Shutterstock / FOTODOM / salajean
Учёные из итальянского университета Ла Сапиенца наткнулись на остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня
в Иерусалиме. Об этом сообщает издание TerraSanta.
Специалисты взяли образцы почвы на анализ, показавший, что в древности на этом месте стоял огромный карьер. При этом в правой части храма было расположено римское святилище, которое с христианством не имеет ничего общего. Предположительно его создали римляне после восстания иудеев в 66—73 годах нашей эры, в ходе которого городу был нанесён огромный ущерб.
По выводам археологов, остатки античного храма, обнаруженные экспедицией, ещё раз доказывают подлинность евангельского предания о том, что Храм Гроба Господня стоит на тот самом месте, где казнили Иисуса Христа.
Ранее археологи нашли свидетельства того, что жители древнего Египта использовали галлюциногенные вещества. Вероятно, их использовали при проведении религиозных обрядов, чтобы достичь состояния изменения сознания.