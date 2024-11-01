Нетаньяху может спустя 107 лет вернуть России Александровское подворье в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья в Иерусалиме. Группа возобновила работу по изучению материалов, и никаких юридических оснований не признать право собственности РФ нет.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства сегодня нет», — поделился в беседе с «РИА Новости» председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Александровское подворье было построено в конце XIX века и оформлено на дом Романовых — после революции 1917 года начался спор за право собственности. Российское Императорское православное палестинское общество совместно с властями РФ много лет добивается возвращения здания.