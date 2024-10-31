Израильская авиация разрушила дом в Южном Ливане, 15 человек погибли

Авиация Израиля нанесла удар по трёхэтажному жилому дому в поселении Сарафанд в Южном Ливане, полностью разрушив здание и унеся жизни 15 человек, сообщают РИА «Новости».

В здании проживали три семьи, в том числе отец и двое его сыновей с семьями. На момент удара все жители — 21 человек, находились в доме, сообщил мэр Сарафанда Али Халифе. По его словам, среди погибших в основном женщины и дети. В соседнем здании, также пострадавшем в результате удара, жертвой стала маленькая девочка, жившая там с семьёй беженцев.

Как сообщил мэр, до недавнего времени Сарафанд считался относительно безопасным местом, поэтому местные жители приняли людей, бежавших из приграничных населённых пунктов. Сейчас в поселении проживает около двух тысяч семей.

«Это одно из десятков преступлений, которые совершает Израиль против ливанского народа ежедневно. Вы и ваши коллеги одними из первых приехали на место и сами видите, что здесь нет ничего связанного с военными и оружием, обычные семьи — женщины и дети», — резюмировал Халифе.