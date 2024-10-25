Удар израильской авиации по югу Ливана унёс жизни нескольких журналистов
Израильские ВВС нанесли удар по зданию с журналистами в Ливане, есть погибшие
Самолёты израильских ВВС нанесли авиаудар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители нескольких СМИ, сообщил корреспондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» Мохамад Фархат, в тот момент находившийся на месте. По его словам, несколько журналистов погибли.
«В 3:00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие», — рассказал Фархат.
Примечательно, что удар пришелся по зданию, где находились исключительно журналисты. Как отмечается, этот факт был общеизвестен. Атака произошла глубокой ночью, когда работники СМИ уже спали на месте.
В то же время, израильские самолёты ударили по жилому дому на юге Бейрута. Удар был нанесён по кварталу Узай, находящемуся неподалёку от посольства Ирана.
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