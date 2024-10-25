Удар израильской авиации по югу Ливана унёс жизни нескольких журналистов

Самолёты израильских ВВС нанесли авиаудар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители нескольких СМИ, сообщил корреспондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» Мохамад Фархат, в тот момент находившийся на месте. По его словам, несколько журналистов погибли.

«В 3:00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие», — рассказал Фархат.

Примечательно, что удар пришелся по зданию, где находились исключительно журналисты. Как отмечается, этот факт был общеизвестен. Атака произошла глубокой ночью, когда работники СМИ уже спали на месте.