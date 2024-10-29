«Хезболла» назначила своим новым лидером Наима Кассема
Наим Кассем. Обложка © Wikipedia / Sebastian Baryli from Wien
Ливанское шиитское движение «Хезболла» назвало имя своего нового лидера. Им стал священнослужитель и политик Наим Кассем, сообщает Associated Press.
Известно, что Наим Кассем ранее был заместителем предыдущего главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Представители организации поклялись продолжать политику погибшего лидера «до тех пор, пока не будет достигнута победа».
Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит 27 сентября в ходе массового обстрела Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Позже рассказали, что новый лидер шиитского движения Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, погиб в результате израильского удара.