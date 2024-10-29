«Хезболла» назначила своим новым лидером Наима Кассема

Ливанское шиитское движение «Хезболла» назвало имя своего нового лидера. Им стал священнослужитель и политик Наим Кассем, сообщает Associated Press.

Известно, что Наим Кассем ранее был заместителем предыдущего главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Представители организации поклялись продолжать политику погибшего лидера «до тех пор, пока не будет достигнута победа».