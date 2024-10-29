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29 октября, 01:06

Захваченный пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со стоянки в Израиле

Захваченный на юге Ливана пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со спецстоянки израильской армии в Израиле. По данным газеты The Times of Israel, подозрительный автомобиль, спокойно движущийся по улицам, приметили местные жители, которые и обратились в полицию.

Захваченный на юге Ливана пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со спецстоянки в Израиле. Видео © X / tamerqdh

«Полиция сообщает, что они арестовали двух мужчин за кражу захваченной на грузовике многоракетной ракетной установки «Хезболлы» с базы ЦАХАЛ на севере Израиля», — передаёт газета.

Также есть сведения, что грузовик угнали израильские солдаты. Пока они пытались спрятать его, полиция получила сообщение о подозрительном пикапе с ракетной установкой.

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Ранее стало известно, что в Израиле неизвестный протаранил автобус, который стоял на развязке Глилот недалеко от базы ЦАХАЛ и штаба Моссада. Есть вероятность, что это был спланированный заранее теракт. По разным данным, пострадали от 24 до 40 человек.

Обложка ©

X / tamerqdh

Оксана Попова
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