Захваченный пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со стоянки в Израиле

Захваченный на юге Ливана пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со спецстоянки израильской армии в Израиле. По данным газеты The Times of Israel, подозрительный автомобиль, спокойно движущийся по улицам, приметили местные жители, которые и обратились в полицию.

Захваченный на юге Ливана пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со спецстоянки в Израиле. Видео © X / tamerqdh

«Полиция сообщает, что они арестовали двух мужчин за кражу захваченной на грузовике многоракетной ракетной установки «Хезболлы» с базы ЦАХАЛ на севере Израиля», — передаёт газета.