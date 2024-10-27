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27 октября, 09:32

Грузовик протаранил остановку около штаб-квартиры Моссада в Израиле

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобус, остановившийся на развязке Глилот неподалёку от базы ЦАХАЛ и штаба Моссада, пишет Times of Israel.

Возле Тель-Авива грузовик врезался автобус на остановке. Видео © X / Palestine Highlights

Полиция Израиля рассматривает версию теракта. Водителя грузовика был застрелен. Известно о 24 пострадавших. При этом, по данным Haaretz, их число уже увеличилось до 40, из которых десять — с тяжёлыми травмами.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что группировка суннитов «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за террористическую атаку в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики в субботу. В ходе этого теракта погибли по меньшей мере 10 человек.

Обложка ©

X / Palestine Highlights

Юрий Лысенко
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