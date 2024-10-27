Грузовик протаранил остановку около штаб-квартиры Моссада в Израиле

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобус, остановившийся на развязке Глилот неподалёку от базы ЦАХАЛ и штаба Моссада, пишет Times of Israel.

Возле Тель-Авива грузовик врезался автобус на остановке. Видео © X / Palestine Highlights

Полиция Израиля рассматривает версию теракта. Водителя грузовика был застрелен. Известно о 24 пострадавших. При этом, по данным Haaretz, их число уже увеличилось до 40, из которых десять — с тяжёлыми травмами.