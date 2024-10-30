«Мы не прекратим»: Новый лидер «Хезболлы» дал первое обещание

Новый лидер «Хезболлы» Наим Касем пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Он заявил, что будет продолжать программу погибшего лидера Хасана Насраллы. Об этом Касем заявил в эфире телеканала Al Mayadeen .

«Впереди нас ждет множество жертв, но мы убеждены, что победа станет нашим союзником (...) Мы не прекратим поддержку палестинского сопротивления в секторе Газе и будем продолжать военную конфронтацию с Израилем в соответствии с заранее разработанным планом», — сказал генсек.