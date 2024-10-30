«Мы не прекратим»: Новый лидер «Хезболлы» дал первое обещание
Генсек «Хезболлы» Наим Касем пообещал сторонникам победу над Израилем
Новый лидер «Хезболлы» Наим Касем пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Он заявил, что будет продолжать программу погибшего лидера Хасана Насраллы. Об этом Касем заявил в эфире телеканала Al Mayadeen.
«Впереди нас ждет множество жертв, но мы убеждены, что победа станет нашим союзником (...) Мы не прекратим поддержку палестинского сопротивления в секторе Газе и будем продолжать военную конфронтацию с Израилем в соответствии с заранее разработанным планом», — сказал генсек.
Напомним, что имя нового лидера движения «Хезболла» было названо накануне. Касем был заместителем убитого Насраллы. Как сообщал Life.ru, 27 сентября Израиль осуществил воздушную атаку на пригород Бейрута, где располагался военный штаб шиитского движения «Хезболла». Вместе с Насраллой погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Лидером шиитского движения стал двоюродный брат Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, который позже тоже погиб в результате израильского удара.
ТАСС / Basili Sandro/ABACA