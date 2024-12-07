В Турции археологи обнаружили гробницу прототипа Санта-Клауса

В Турции археологи нашли предполагаемое захоронение Николая Чудотворца — христианского святого, известного также как Святитель Николай. В ходе раскопок на территории церкви Святого Николая в Демре, расположенной в провинции Анталья, был обнаружен двухметровый саркофаг из известняка, пишет Turkiye Today со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны.

Николай Чудотворец, живший в IV веке, занимал должность архиепископа города Миры Ликийские. Он считается покровителем детей и стал прообразом Санта-Клауса.

Находка была извлечена с глубины примерно двух метров. В данный момент специалисты исследуют внешнюю поверхность саркофага. Руководитель экспедиции, доцент Эбру Фатма Финдик из Университета Хатая Мустафы Кемаля, выразила надежду, что на артефакте удастся обнаружить надпись, которая может дать дополнительную информацию о содержимом и времени захоронения.

Вероятная гробница прообраза Санта-Клауса. Видео © X / DailyTurki

По мнению исследователей, это открытие имеет большое значение для науки и религиозных сообществ, предоставляя новые сведения о возможном месте погребения Святого Николая.