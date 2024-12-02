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2 декабря, 14:11

Археолог расшифровал древнюю надпись на памятнике в Турции

Учёный смог более точно оценить возраст памятника. Обложка © freepik.com / GarryKillian

Учёный смог более точно оценить возраст памятника. Обложка © freepik.com / GarryKillian

Американский археолог Марк Манн сделал важное открытие, расшифровав загадочную надпись на древнем памятнике Арслан Кайя, расположенном на Фригийском нагорье в Турции. Этот отдельно стоящий шпиль из вулканической породы, высотой около 16 метров, украшен изображениями львов и сфинксов и представляет собой фасад здания с двускатной крышей, сообщает Daily Mail.

Арслан Кайя, один из восьми подобных каменных фасадов, был создан фригийцами, древним индоевропейским народом, населявшим центральную Анатолию в начале I тысячелетия до н. э. Эти резные фасады считаются святилищами или храмами, посвящёнными богине-матери, известной как Кибела.

Манн посетил Арслан Кайя в апреле. Благодаря удачному освещению он сделал чёткие фотографии надписи, которая раньше считалась неразборчивой. Сравнив свои снимки со снимками, сделанными ранее, Манн подтвердил, что в центре надписи можно прочитать слово «Матеран», означающее «богиня-мать» на древнем индоевропейском языке.

Хотя Манн не смог полностью перевести текст, он выявил некоторые сведения о грамматической структуре надписи. Он предположил, что слово «Матеран» является объектом фразы или предложения, следующего за глаголом. Это открытие положило конец долгим спорам о значении надписи и подтвердило, что монумент был создан в честь фригийской богини-матери.

«Фригийская мать считается могущественной богиней, управляющей миром природы, — рассказал Newsweek Марк Манн.

Археолог также смог более точно оценить возраст памятника, отнеся его к началу или середине VI века до н. э., основываясь на стиле резьбы. Это открытие подчёркивает важность Арслан Кайя как уникального памятника, где имя фригийской матери и её изображение высечены вместе, что не встречается на других фригийских фасадах.

Археологи нашли ещё один древний памятник в районе Стоунхенджа
Археологи нашли ещё один древний памятник в районе Стоунхенджа

Ранее археологи обнаружили остатки скрытого храма времён Птолемеев в Египте. Храм был размером 51 метр в ширину, а его башни — по 18 метров в высоту.

Валентина Раппопорт
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