«Любви хочется всем»: Леопарды-интроверты устроили пылкое свидание в нацпарке Приморья
Свидание редких дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в Приморье
Дальневосточный леопард. Фото © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников
В Приморском крае дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки во время своего свидания с «дамой сердца». Животные считаются одиночками и редко появляются парами, поэтому кадры произвели фурор в нацпарке «Земля леопарда».
«Сегодня подглядываем за «свиданием» дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и его прекрасной спутницы Leo 211F на «Земле леопарда». Дальневосточные леопарды — интроверты, предпочитающие одиночество. Но любви хочется всем, и в этот момент пятнистые находят друг друга», — рассказали в пресс-службе учреждения.
На публикуемых фотографиях видно, как сначала из-за деревьев появляется самец, оглядывает территорию, после чего за ним выходит самочка. Учёные полагают, что через 90 дней у пары могут появиться от одного до трёх детёнышей. В нацпарке надеются, что позже удастся заснять и потомство влюблённых леопардов.
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