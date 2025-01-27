«Любви хочется всем»: Леопарды-интроверты устроили пылкое свидание в нацпарке Приморья

В Приморском крае дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки во время своего свидания с «дамой сердца». Животные считаются одиночками и редко появляются парами, поэтому кадры произвели фурор в нацпарке «Земля леопарда».











«Сегодня подглядываем за «свиданием» дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и его прекрасной спутницы Leo 211F на «Земле леопарда». Дальневосточные леопарды — интроверты, предпочитающие одиночество. Но любви хочется всем, и в этот момент пятнистые находят друг друга», — рассказали в пресс-службе учреждения.

На публикуемых фотографиях видно, как сначала из-за деревьев появляется самец, оглядывает территорию, после чего за ним выходит самочка. Учёные полагают, что через 90 дней у пары могут появиться от одного до трёх детёнышей. В нацпарке надеются, что позже удастся заснять и потомство влюблённых леопардов.