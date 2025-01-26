У покалеченной тигрицы, которую спасают в Ленобласти, неправильно срослись кости
SHOT: Ветеринары из Ленобласти пытаются спасти тигрицу с переломанными лапами
Тигрёнок с переломанными лапами. Фото © Telegram / SHOT
У маленькой тигрицы, которую подкинули в зоопарк Нижнего Новгорода, неправильно срослись кости. Поэтому ветеринары из Ленобласти отложили операцию, так как из-за «хрустальной болезни» животное с переломанными лапами может не выдержать вмешательство, сообщает SHOT.
Операцию тигрице пришлось отложить. Видео © Telegram / SHOT
Всего у тигрицы обнаружили 10 переломов. Анализы также показали недостаток кальция, который мог образоваться из-за неправильного питания. Животное чипировали и сделали прививки.
Руководитель и ветврач хосписа сообщила телеграм-каналу, что самый сложный перелом находится на передней лапе, и реабилитация может занять несколько месяцев. У спасённой тигрицы пока нет имени, и сотрудники «Дома тигра» рассматривают варианты, такие как Волга или Катюша.
Как ранее сообщал Life.ru, пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами на днях подкинули в нижегородский зоопарк. Осмотр выявил у животного переломы плечевых костей на передних лапах. Местные врачи поняли, что сами не смогут вылечить тигрицу, и отправили её в «Дом тигра» в Ленобласти. Известно, что прошлые хозяева с самого рождения держали хищницу как «живую игрушку».