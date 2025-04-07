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7 апреля, 14:26

Патриарх Кирилл в праздник Благовещения выпустил голубей в небо над Кремлём

Фото © Официальный сайт Русской Православной Церкви

Фото © Официальный сайт Русской Православной Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирил в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля. По традиции после богослужения глава РПЦ вместе с представителями молодежного движения «Патриаршие добровольцы» и благочестивыми верующими выпустил в небо голубей со ступеней Благовещенского собора. Видео опубликовали наши коллеги из телеканала «Звезда».

Видео © «Звезда»

Голубь в христианской символике часто ассоциируется с миром, чистотой и Святым Духом. В Библии голубь появляется в истории о потопе, когда он приносит Ною оливковую ветвь, символизируя конец бедствий и восстановление мира. Таким образом, выпуск голубей на Благовещение символизирует надежду, мир и радость, связанные с приходом Спасителя.

В РПЦ рассказали, как провести Благовещение и о чём молиться в храме
В РПЦ рассказали, как провести Благовещение и о чём молиться в храме

Как ранее рассказывал Life.ru, суть праздника Благовещения состоит в том, что верующие отмечают особое событие из Евангелия. Именно 7 апреля первого года до нашей эры архангел Гавриил явился Деве Марии и принёс ей благую весть. Он сообщил, что девушка беременна Сыном Божьим. До нас также дошла прямая цитата, которую сказал архангел Деве в этот памятный день: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами».

Верующим рассказали о строгих запретах на Благовещение Пресвятой Богородицы
Верующим рассказали о строгих запретах на Благовещение Пресвятой Богородицы
Марина Фещенко
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