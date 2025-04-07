Патриарх Кирилл в праздник Благовещения выпустил голубей в небо над Кремлём
Патриарх Московский и всея Руси Кирил в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля. По традиции после богослужения глава РПЦ вместе с представителями молодежного движения «Патриаршие добровольцы» и благочестивыми верующими выпустил в небо голубей со ступеней Благовещенского собора. Видео опубликовали наши коллеги из телеканала «Звезда».
Видео © «Звезда»
Голубь в христианской символике часто ассоциируется с миром, чистотой и Святым Духом. В Библии голубь появляется в истории о потопе, когда он приносит Ною оливковую ветвь, символизируя конец бедствий и восстановление мира. Таким образом, выпуск голубей на Благовещение символизирует надежду, мир и радость, связанные с приходом Спасителя.
Как ранее рассказывал Life.ru, суть праздника Благовещения состоит в том, что верующие отмечают особое событие из Евангелия. Именно 7 апреля первого года до нашей эры архангел Гавриил явился Деве Марии и принёс ей благую весть. Он сообщил, что девушка беременна Сыном Божьим. До нас также дошла прямая цитата, которую сказал архангел Деве в этот памятный день: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами».