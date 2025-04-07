В РПЦ рассказали, как провести Благовещение и о чём молиться в храме

Люди часто спрашивают, что главное в христианстве? Вот это «что» надо заменить на «кто». Кто в христианстве главный? Христос. И этот праздник — это есть явление Христа на этой земле, в этом мире. Если мы в Благовещение отсчитаем 9 месяцев, получится как раз праздник Рождества. Вот в этот самый момент, момент Благовещения, это момент явления Бога в мире. Литургическое наше наследие нам об этом напоминает.

«Это событие Боговоплощения. Человек создан по образу и подобию Божию, а из-за своего греха, из-за недостатков наших утрачивает это богоподобие. И вот Бог приходит в этот мир, чтобы богоподобие восстановить. Точнее, дать возможность нам восстановить. Мы не фишки на шахматной доске, не кирпичи в стене — мы свободные существа. И Бог даёт нам возможность восстановить богоподобие вслед за ним. Он стал одним из нас, чтобы мы стали подобными ему. Так что, проведите этот день в храме и молитесь о себе, о близких и о Боге», — отметил иеромонах Макарий.