Верующим рассказали о строгих запретах на Благовещение Пресвятой Богородицы

В России православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот праздник есть ряд ограничений, которые необходимо соблюдать, пишет газета «Известия».

Авторы статьи отметили, что чаще всего Благовещение приходится на Великий пост, поэтому основные ограничения и запреты связаны именно с этим событием. Например, говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Тем не менее в честь торжества обычно делается послабление — верующие могут есть рыбу. Однако если 7 апреля выпадает на Страстную седмицу, то запрет остаётся в силе.

Кроме того, во время Великого поста не проводится венчаний, поэтому пары не смогут вступить в православный брак на Благовещение. Вместе с тем в этот праздник в храмах не совершаются заупокойные службы. Также на Благовещение якобы возбраняется уборка, готовка и стирка. Однако служители церкви отмечают, что подобных ограничений в праздник нет. А ещё в статье назвали заблуждением то, что на Благовещение запрещено мыться и ходить в баню.

В материале говорится, что 7 апреля не рекомендуется вступать в конфликты, предаваться унынию или желать кому-то зла. По словам авторов статьи, церковное торжество — это время радости и усиленной духовной работы, в эти дни не стоит наполняться негативными эмоциями.