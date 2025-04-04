В Подмосковье гигантские гадюки ползут на поклон к повелителю. Кто такой змеиный бог в Шатуре

В подмосковном городе Шатура произошло невиданное доселе нашествие змей. Расплодились ужи и полозы, но это не самое страшное, ведь большую опасность на востоке Подмосковья представляют ядовитые змеи, гадюки. По сообщениям местных экологов, они разрастаются до пяти метров и нападают на грибников, об этом ранее писал Life.ru. Речь идёт об обычной европейской гадюке вида Vipera berus. В разговорах об этой змее и о том, почему их так много именно в Шатуре, экологи утверждают: всё дело в том, что данная местность раньше была местом обитания змеиного бога. Что? В точности так. В материале расскажем, о каком именно змеином боге может идти речь, какие народы ему поклонялись и почему он, согласно легенде, жил вблизи Шатуры.

Почему все думают, что в Шатуре жил змеиный бог

Шатура — змеиный край. И не только. В Шатуре много таинственных вещей. Фото © Шедеврум

Издавна было известно, что Шатура — змеиный край. Там исторически много ползучих божьих тварей: ужей, говорят, больше, чем дождевых червей, обильно плодятся и ядовитые гадюки. Именно представители вида Vipera berus и заставили экологов бить тревогу. В этом сезоне их особенно много, а один из грибников видел настоящую пятиметровую змею. Поначалу мужчина принял её за кусок дерева, но «полено» быстро ожило и уползло вглубь леса с недовольством и шипением.

Вообще гадюки — довольно скрытные животные. Они боятся людей, в города не заходят и предпочитают скрываться там, куда не ступала нога примата. Тем не менее редкие встречи с ними могут отправить вас в реанимацию: яд гадюки оказывает гематоксическое и цитотоксическое действие на организм. То есть «гадючья вытяжка» нарушает нормальный процесс свёртывания крови и «бонусом» разрушает клетки вашего организма, вызывая некроз тканей. Без паники: сегодня это не смертельно, а противоядия от гадюк доступны в аптеках.

Что надо делать в случае укуса гадюки

Ни в коем случае не пытайтесь «отсосать» яд.

не пытайтесь «отсосать» яд. Ни в коем случае не прижигайте рану, не накладывайте жгут. Алкоголь строго под запретом!

не прижигайте рану, не накладывайте жгут. В первые пять минут после укуса и с огромной осторожностью можно попытаться извлечь яд из ранки, надавливая на неё руками.

Сведите к минимуму двигательную активность, лягте. Или уложите пострадавшего.

Вам понадобится обильное питьё. Чем больше воды, тем лучше, — она выводит яд из организма.

Носите с собой средства от аллергии, например супрастин или лоратадин. Они снизят реакцию тела на токсин.

Как можно скорее отправляйтесь к врачу. Вызовите скорую или доберитесь своими силами. Это очень важно. Как правило, у врачей есть противоядия от гадюк.

В группе риска дети, старики и беременные женщины. Если нет симптомов — всё равно обратитесь к врачу. Хорошее самочувствие не означает, что яд не работает.

Совет для продвинутых: изучите всё о сыворотке от яда гадюки и держите противоядие при себе. Оно доступно без рецепта.

Змеиный камень: достопримечательность Шатуры

Змеиный камень, языческое урочище, — одна из главных достопримечательностей Шатуры. Фото © RuTube / Строительные Совпадения

Так, кажется, мы рассказали все жизненно важные факты о гадюках в Шатуре и о том, как бороться с их укусами. Теперь можно продолжить «повесть о змеином боге». Одной из самых притягательных достопримечательностей Шатуры является Змеиный камень. Он расположен за пределами города, в месте под названием Мещёра. Так называлось древнее финно-угорское племя, что жило здесь до славян, а потом растворилось в русских и эрзя. На Змеиный камень водят экстрим-экскурсии. Почему экстрим? Потому что как раз там и можно встретить гадюку. Чем же примечателен этот Змеиный камень?

Таких камней в этих местах нет совсем. Похожие встречаются в Карелии в больших количествах, и туда их принёс ледник. Но до Мещёры ледниковый покров не доходил, это научный факт. Так откуда же там Змеиный камень? Вполне возможно, представители какого-либо древнего культа принесли его из Карелии своими силами. Карелы и мещёра — народы родственные, в глубокой древности они, возможно, даже разговаривали на одном языке. Сам Змеиный камень выглядит так, будто обработан человеком, а рядом с ним ставят языческие идолы. Попахивает древним культом, не так ли?

Какой именно змеиный бог мог жить в Шатуре?

Кто из змеиных богов жил в Шатуре? Их очень много везде, от Америки до Дальнего Востока. Фото © Шедеврум

Когда мы ищем информацию о змеином боге, на ум приходят двое. В первую очередь это Кукумац, или Кетцалькоатль. Он стал главным богом в пантеоне народа майя, его изображали как пернатого змея с головой человека. Данный вариант мы отметаем сразу — Шатура находится слишком далеко от Мексики. Но есть версия, согласно которой на культы народа майя повлияли древние римляне.

А ещё есть Ур, древний шумерский бог змей. Шумеры были народом, населявшим Месопотамию больше четырёх тысяч лет назад. Из клинописи известно, что посвящённый ему город Ур был захвачен соседями аж в XXIV–XXII веках до нашей эры. Кстати, вот как пишется имя этого бога на шумерском языке: 𒋀𒀕𒆠. Есть версия, не самая популярная, что камень в Шатуре — часть древнего святилища Ура. По этимологии названия «Шатура» всё сходится: в этом слове есть часть «ур». Но всё же маловероятно, что камень поставили именно шумеры. Индоевропейцы — древняя языковая общность, и, придя в Шатуру из Месопотамии, они вполне могли превратиться в кого-то другого.

Славянские змеиные боги

Велес или Ящер? Кто это такие? Какое отношение имеют к змеям? Фото © Шедеврум

У славян были боги, которые ассоциировались со всевозможными божьими тварями. В первую очередь это Велес. Его звали «скотьим богом», и он был похож на змею. Главный противник старшего бога, Перуна, вот кто он такой. В отличие от громовержца, он живёт на земле и вполне мог обитать около Шатуры до принятия христианства. При этом для славян Перун олицетворял войну, жаркую битву, а Велес — мир и торговлю, накопление ресурсов.

Кроме того, историк Борис Рыбаков выделял ещё одного змеиного бога — Ящера. Современные учёные отрицают его существование. Рыбаков считал, что данное божество было сродни Аиду, богу мёртвых у древних греков. Вероятность существования такого бога выводили из старой славянской игры «Ящер», где один из игроков играет змея и должен выбирать девушек для каких-то тёмных делишек. Божество сейчас популярно в основном у неоязычников.

Финно-угорские змеиные боги

Как ни крути, а Шатура и Мещёра — это земли финно-угров. Фото © Wikipedia / Рустам Нуриев

Но коренными обитателями этих мест всё же были финно-угорские народы. Например, упомянутое выше племя мещёра. Название происходит от мордовского слова, обозначающего профессию пчеловода, а византийский историк Иордан писал о них ещё в пятом веке нашей эры, тогда они были покорены германцами. С одиннадцатого века, эпохи Ярослава Мудрого, мещёрцы оставили после себя Пустошенский могильник, тоже в Шатурской области. Разберёмся, какие же змеиные боги были у финно-угорских народов в целом.

В первую очередь необходимо знать, что, по представлениям эрзян, мокшан, марийцев, мещёрцев, карелов, пермяков и наших соседей, финнов, Землю сотворила утка, которая снесла яйцо в Мировом океане. Это яйцо и есть наш мир. И финно-угорские верования отличаются логичностью: змеи были антагонистами этой утки, населяли в основном загробный мир. Владимир Петрухин в книге «Мифы финно-угров» рассказывает, что змей называли «червями Туони», а появились они из плевка злой колдуньи Сюэтар. Между тем у северных финно-угров змеиные боги — добрые сущности. Сами финны поклонялись богу воды и дождя Ахтси, а вепсы и карелы — богу рыбалки Паалаке.

А что насчёт православия? Какое значение для нашей веры имеет город Шатура

Святой источник Серафима Саровского тоже есть в этих местах. Он охраняет всех православных от змей. Фото © klh.mosreg.ru

Шатура и Мещёра стали святыми местами и после принятия славянами православной веры. Финно-угры в большинстве своём крестились позже, поэтому в их верованиях было больше языческих черт. Но Мещёра испокон веков была невероятно важна для православия. Во времена Владимиро-Суздальского княжества здесь пролегал путь патриарха из Владимира в Киев. А позже именно под Шатурой странствовал Серафим Саровский. Здесь остался его святой источник.

Где ещё происходили змеиные чудеса?

Кстати, о православной вере, обилие змей встречается не только в Шатуре. Удивительно, но змеиным местом является также важнейшее пространство для православной культуры, гора Афон. В глубокой древности монахи-отшельники поселились тут как раз по этой причине. На горе Афон было много змей и скорпионов, так что к божьим людям в этом беспокойном регионе мало кто посмел бы наведаться. Монахов «гады», что характерно, не жалили. И по сей день каждый год в один из храмов на Афоне приползает множество змей, видимо, послушать службу. Ни одна из них никого ни разу не ужалила.