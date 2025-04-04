Как в Советском Союзе НЛО искали: Зачем нужна огромная антенна, которая слушает Вселенную

А вы знали, что руководство СССР верило в существование внеземных цивилизаций? До сих пор это дискуссионный вопрос, большинство предпочитает верить в существование других примеров жизни во Вселенной, потому что иначе получается, что мы заперты в изоляции в холодном космосе, а это грустно и одиноко. Но есть и те, кого не убедить даже в потенциальной возможности существования инопланетян, пока всеми средствами современной науки не будет доказано обратное. Технологии для исследования данного вопроса постоянно развиваются, но до сих пор недостаточно продвинуты, чтобы определить, была ли жизнь за пределами Земли или нет. В Советском Союзе отдельно озаботились этим вопросом и построили гигантскую антенну, которая нужна, чтобы искать НЛО. Рассказываем о ней в материале.

Где находится огромная советская антенна

Огромная советская космическая антенна, радиотелескоп, передовой для того времени. Фото © ТАСС / Александр Казаков

Около города Калязина в Тверской области стоит огромная антенна, напоминающая вращающуюся чашу или тарелку по типу тех, на которые ловили сигнал спутникового телевидения в нулевых. Этот гигантский локатор — радиотелескоп РТ-64, который также называют ТНА-1500. Он является главной частью Калязинской обсерватории. Антенна РТ-64 — это устройство, которое позволяет ловить звуковые волны с дальних расстояний. От Москвы до Калязина всего 200 километров, от Ярославля и Твери до города и того меньше — 163. Так что теоретически вы можете увидеть её своими глазами, стоит только захотеть. А зрелище там такое величественное, что вы ещё долго его не забудете: огромное «космическое ухо» вращается на все 360 градусов по горизонтали и поворачивается до 90 градусов по вертикали.

Зачем нужен радиотелескоп РТ-64

Радиотелескоп РТ-64, чтобы ловить сигналы даже из очень, очень далёкого космоса. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Антенна высотой 86 метров нужна для того, чтобы «подслушивать» космос на дальних расстояниях. Радиотелескоп ТНА-1500 создавался для того, чтобы наблюдать за возможностями инопланетной жизни. В то время телескопы, которые могли позволить нам смотреть на дальние расстояния, были не настолько развиты, как технологии радиолокации, поэтому ловить НЛО в СССР решили именно на звук, то есть звуковые волны. РТ-64 в космос не смотрит — он его слушает. А ещё телескоп используется для очень важных для Земли дел: он служит для связи со спутниками, особенно теми, которые летают на дальнем расстоянии от нашей планеты. Спутник может быть настолько далеко в космосе, что его уже невозможно увидеть, но расслышать тихий сигнал телескоп ТНА-1500 в любом случае сможет, и по одному этому сигналу можно определить местонахождение космического товарища.

Два телескопа: История проекта РТ-64 (ТНА-1500)

Такой же телескоп есть ещё кое-где. Было два РТ-64. Фото © ТАСС / Роскосмос Медиа / Иван Тимошенко

Строительство огромной радиоантенны РТ-64 в Калязине началось в 1974 году. В то время у СССР были далеко идущие планы: космические миссии на Марс и Венеру, поиски инопланетян... К сожалению, в эксплуатацию телескоп ввели уже после развала Союза, в 1992 году. Но это был не единственный в России РТ-64! До него построили ещё один, в 15 километрах от Москвы по Щёлковскому шоссе, в деревне Долгое Лёдово, сельское поселение Медвежье-Озёрское. Строительство началось в 1969 году, а в работу устройство запустили уже в 1979-м. И медвежье-озёрский телескоп участвовал во множестве советских и российских космических программ! Сейчас перечислим самые важные. Принимал сигналы от межпланетных станций «Венера-15» и «Венера-16» в 1983–1984 годах.

Следил за кометой Галлея в 1988 и 1989 годах.

Принимал участие в советской марсианской программе «Фобос» в конце 80-х.

Участвовал в радиолокации астероида Itokawa, который был открыт в 1998 году и сближался с Землёй.

Руководил международным космическим проектом «Низкочастотная РСДБ-сеть LFVN» с 2001 по 2005 год.

Но и у калязинского телескопа было множество достижений после его постройки. Самые важные из них произошли уже в 2010-х годах. О том, почему калязинскую антенну до этого не так активно использовали, мы расскажем ниже. А пока приведём тут главные достижения телескопа РТ-64 в Калязине. Участие в программе «Радиоастрон» в 2013–2018 годах. В ходе программы держал связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».

Впервые наблюдал пульсары с астрометрической привязкой к квазарной системе координат со спектральной базой в 7000 км/с. Это произошло в 2018 году. Пульсары — это нейтронные звёзды, красивый космический источник излучения, который может «выстреливать» либо радиоизлучением, либо светом, либо рентгеновскими или гамма-лучами. Некоторые из этих пульсаров «услышал» знаменитый «калязинец».

Участвовал в международном проекте по изучению Марса ExoMars в 2016 году. В ходе исследований Европейское космическое агентство объединилось с «Роскосмосом». Были же времена!

Пожар на калязинском РТ-64: почему случился, как чинили, версии

Сейчас, как и обещали, расскажем главную причину, почему гигантская антенна РТ-64 в Калязине заработала в полную мощность только в десятых. Дело в том, что в 2010 году в обсерватории произошёл пожар. Оборудование и главная антенна серьёзно пострадали. Чинили в рамках Федеральной космической программы, на ремонт ушло целых два года. Ремонтники провели замену системы энергоснабжения, реконструировали надзеркальную кабину, разместили там приёмо-передающее оборудование. Там заменили зеркала малого диаметра и улучшили форму их поверхности. Теперь калязинский телескоп стал ещё более чувствительным, это и открыло путь к его высокоточным исследованиям десятых годов.

Но почему случился пожар, каковы главные версии? Попробуем подумать об этом. Пожар мог произойти из-за изнашивания оборудования советского производства. К тому же калязинец расположен дальше от «центра», и обслуживания приходилось ждать дольше, чем в случае телескопа на Медвежьем Озере.

Человеческий фактор. Усталость или халатность персонала, ведь в обсерватории тогда работало всего 17 человек.

Гигантские антенны для прослушивания космоса сейчас

Сейчас обе антенны РТ-64, и в Калязине, и на Медвежьих Озёрах, делают свою работу. Фото © ТАСС / Роскосмос Медиа / Иван Тимошенко

Сейчас обе антенны, и в Калязине, и на Медвежьем Озере, находятся в добром здравии и продолжают свою работу. Калязинский телескоп способен «слышать» на невероятное количество километров, так что данные с него используют по всему миру. А телескоп на Медвежьем Озере следит за астероидами и предсказывает, каков у них шанс столкнуться с Землёй.

А ещё у нас есть интересные факты об РТ-64. Телескоп весит 3 миллиона 800 тысяч килограммов.

Калязинский РТ-64 специально построили в месте, где меньше всего радиопомех.

Именно поэтому «калязинец» принимает сигналы на расстоянии сотен миллионов километров.

Инженеры передвигаются по «тайным ходам» прямо внутри телескопа, под зеркалами.

Телескопы спроектировало Особое конструкторское бюро МЭИ.

Они наблюдают даже за космическим мусором.