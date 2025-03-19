Восемь инопланетян. Самые «внеземные» существа на Земле Life.ru собрал список живых организмов, которые словно прибыли к нам из других миров и не привычны к земным комфортным условиям. 18 марта, 21:27 Обложка © «Шедеврум»

Deinococcus radiodurans

Поразительно устойчивая к радиации и немыслимым перепадам температур бактерия-экстремофил, которая обитает везде — от арктических льдов до песков пустыни. Как выяснили биологи в ходе её изучения, она умеет восстанавливать собственную ДНК после повреждений. Слетала в космос в 2013 году на борту аппарата «Бион-М № 1» и даже была намеренно выставлена за борт Международной космической станции в рамках тестов на проверку выносливости — экспериментов Expose-R и Expose-R2. Результаты были впечатляющими: эти организмы полностью не погибли и после полутора лет пребывания в открытом космосе. Есть подозрение, что они вполне могут пережить глобальную ядерную катастрофу.

Бактерия Deinococcus radiodurans. Фото © Wikipedia

Acidithiobacillus ferrooxidans

Бактерия Acidithiobacillus ferrooxidans. Фото © Wikipedia

Бактерия-ацидофил: любительница очень кислой среды угольных шахт, вулканических озёр, гидротермальных источников. Её находили и в заражённой радиацией воде на урановых месторождениях. Питается железом, серой и даже аммиаком. Недавно астробиологи пришли к выводу, что этот организм как будто родом с Венеры. Во всяком случае, вполне благополучно может обитать в воздухе на высоте где-то 50 километров над поверхностью планеты, где атмосферное давление примерно как наше земное и температура около плюс 60 по Цельсию. Напомним, на самой поверхности Венеры под плюс 500, а давление — 90 земных атмосфер. Именно поэтому советские аппараты не выдерживали там дольше примерно часа.

Археи-метаногены

Methanocaldococcus. Фото © Wikimedia

Исследователи из NASA вот уже много лет проявляют особый интерес к территории старого завода по переработке горнодобывающего сырья в американском штате Айдахо. Место называется Lidy Hot Springs. Там глубоко под землёй абсолютно без света и органики в нагретой до примерно плюс 60 градусов Цельсия воде прекрасно себя чувствуют микроорганизмы, которые для своей жизнедеятельности используют молекулярный водород и углекислый газ, а вырабатывают в результате метан.

По мнению исследователей космоса, это натуральные марсиане. Более того, вполне могли бы населять предполагаемый солёный океан под многокилометровой ледяной коркой, полностью покрывающей спутник Юпитера Европу. Кстати, такими же обледенелыми являются, к примеру, Каллисто (тоже спутник Юпитера), спутник Сатурна Энцелад, спутник Урана Миранда. И у всех них тоже подозревают подо льдом прослойку воды: по расчётам, их, похоже, изнутри подогревает гравитация планет-гигантов.

Halobacterium salinarum

Архея Halobacterium salinarum. Фото © Wikipedia

Архея-галофил: ей для счастья и комфорта нужен едкий рассол, то есть такая среда, как, скажем, в Мёртвом море, озере Хиллиер на западе Австралии или впадине Данакиль рядом с вулканом в Эфиопии. «Галофил» значит «любит соль». В основном она дышит кислородом, но, если его очень мало, обходится альтернативным способом жизнедеятельности — фотосинтезирует, то есть живёт на энергии солнечного света. А поскольку марсианская среда тоже очень солёная и практически бескислородная, это наводит на соответствующие размышления.

Aspergillus niger

Плесневый гриб Aspergillus niger. Фото © Wikipedia

Одно из главных микробиологических бедствий на борту Международной космической станции — чрезвычайно терпимый к радиации чёрный плесневый грибок, который способен вызвать тяжёлое инфекционное заболевание — аспергиллёз лёгких. Кстати, именно он может оказаться виновником той самой чёрной плесени, которая иногда возникает на стенах ванных комнат. По оценкам исследователей, этот грибок абсолютно благополучно переживёт долгие месяцы перелёта к Марсу, и это стоит учитывать при подготовке будущих пилотируемых межпланетных миссий. С другой стороны, этот организм ещё один аргумент в пользу возможности существования внеземной жизни.

Thermococcus gammatolerans

Архея Thermococcus gammatolerans. Фото © Wikipedia

Эту архею впервые нашли в Калифорнийском заливе на двухкилометровой глубине в гидротермальном источнике. Она предпочитает температуру от плюс 75 до плюс 95 по Цельсию, но, главное, считается вообще самым устойчивым к радиации организмом из всех известных науке: если человек погибнет уже при дозе 5 грей, то эта архея полностью сохраняет жизнеспособность при 5000 грей и не умирает при гораздо более высоких дозах. Спрашивается, почему бы ей не жить в подземных водах на какой-нибудь вулканически активной далёкой планете.

Psychrobacter

Бактерия Psychrobacter. Фото © midasfieldguide.org

Это, наоборот, психрофил: любит холод. Обнаруживается, например, в замороженных продуктах. Кстати, патоген. Бактерия обитает в Арктике и Антарктиде, мерзлотных почвах, на дне океанов, где температура воды бывает всего на несколько градусов выше нуля. Притом часто встречается и в солёной среде. Скажем, в озере Ван в Турции. Так что тоже вполне подходящий кандидат в марсиане.

Тихоходка

Тихоходка в обычном и обезвоженном состоянии. Фото © journals.plos.org

Пожалуй, самый известный беспозвоночный «вездеход»: выживает при температуре выше 100 градусов Цельсия, давлении в тысячи атмосфер и даже убийственном практически для всех остальных организмов уровне радиации. В самом пиковом для себя случае это существо практически полностью обезвоживается и превращается в некий бесформенный мешок, то есть входит в состояние так называемого ангидробиоза. В таком виде тихоходка может пережидать трудные времена как минимум десятки лет, а потом при улучшении окружающих условий достаточно быстро принять свой обычный облик и вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Кстати, учёные не так давно задались вопросом, каким образом в обезвоженном состоянии клетки её организма не разрушаются. Оказалось, при переходе в ангидробиоз внутри клеток начинает выделяться особый гель, который как бы замещает собой воду и обеспечивает мягкую эластичную среду для хрупких клеточных «запчастей».

Авторы Адель Романенкова