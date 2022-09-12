Настоящие инопланетяне: Раскрыта главная тайна тихоходок Как выяснилось, в их клетках есть нечто такое, чего нет в клетках ни одного другого живого организма на Земле. 11 сентября, 21:40 Обложка © shutterstock

Это крохотное смешное беспозвоночное — наверняка любимое животное астробиологов и одна из главных надежд науки о внеземной жизни, которую пока ещё нигде не нашли. Дело в том, что тихоходка, она же "водяной медведь", самим фактом своего существования доказывает, что райские условия земной природы вовсе не обязательны для таинственного явления под названием жизнь.

Тихоходка. Фото © Giphy, Гарвардский университет

Во-первых, где они только не живут, а во-вторых, как над ними только не "издевались": и в открытый космос помещали, и жидким гелием поливали, и под давлением шесть тысяч атмосфер держали, и до +100 градусов Цельсия нагревали. И всё это тихоходки, по крайней мере какое-то время, выдерживают. То есть любой другой живой организм в таких условиях умирает сразу.

При этом, к примеру, по поводу открытого космоса есть такое соображение: в порядке эксперимента их выставили, так сказать, "в голом виде", но естественным образом они гипотетически могли бы находиться внутри какого-нибудь небесного тела, грунт вкупе со льдом могли бы защищать их от радиации. Кстати, не так давно учёные воспроизвели возможное падение из космоса такого метеорита либо астероида с тихоходками. Вывод был такой: если упадёт именно на Землю, они всё-таки вряд ли выживут (удар будет слишком сильный), но вот, например, на какой-нибудь скромных размеров Энцелад (спутник Сатурна) сядут вполне штатно и начнут плодиться и размножаться: Энцелад весь покрыт льдом, а под этой коркой — океан.

Почему тихоходкам практически всё равно, где жить. Достаточно давно известно, но до недавних пор было не совсем понятно. Известно было то, что в экстремальной ситуации они умеют выгонять из себя вплоть до 99% воды и сворачиваться в бесформенный "мешок" вроде герметичного пакета для компактного хранения вещей, из которого откачивают воздух пылесосом. В таком состоянии обмен веществ у них сводится к какому-то немыслимому минимуму, но не прекращается совсем — они остаются живы. И так могут находиться долгие годы. Это называется ангидробиозом. А помести их потом через много лет в воду — они спустя несколько часов снова увеличиваются в размерах, вытягивают свои конечности и возвращаются на праздник жизни.

Тихоходка в обычном и обезвоженном состоянии. Фото © journals.plos.org

Но по этому поводу у биологов всегда был большой вопрос: как? Дело в том, что, если взять клетку любого другого существа на этой планете и откачать из неё 99% воды, она немедленно разрушится чисто механически: в сухом виде всё делается очень хрупким.

Похоже, японские учёные раскрыли этот секрет. Они нашли в клетках тихоходок некий белок, которого нет больше ни у кого. По крайней мере, пока другие его обладатели науке неизвестны. Плавает этот белок в цитоплазме, то есть во внутриклеточной жидкости. Когда из неё начинает уходить вода, он принимается выделять какой-то специальный гель, который распространяется по всему пространству клетки и таким образом сохраняет её форму и структуру вместо воды. А когда вода возвращается, гель постепенно исчезает, уступая ей место.

Исследователи извлекли этот белок и поместили в клетки насекомых и даже в человеческие, чтобы посмотреть, будет ли это работать в них. А чтобы увидеть гель под микроскопом, они ввели в белок особую краску на безводной основе (как пишут, на метаноле).

На изображении ниже — теряющая воду клетка человека с помещённым в неё белком тихоходки. Светящиеся ветвистые нити — и есть гель – "заместитель" воды. Механизм работает. Это что же, нас теперь можно будет при случае дегидратировать так же, как в романе Лю Цысиня "Задача трёх тел"? Фантастика!

Постепенно обезвоживаемая человеческая клетка с введённым в неё белком из клетки тихоходки. Фото © Университет Токио

Во всяком случае, теперь ясно, что если внеземной жизни и нет, то мы уж точно можем сотворить это чудо сами: расселить тех же тихоходок и ещё каких-нибудь экстремофилов по Солнечной системе и посмотреть, как они будут себя чувствовать. Кто знает, а может быть, это уже произошло. Есть серьёзные подозрения, что, как бы ни пытались стерилизовать запускаемые на Луну, Венеру, Марс космические аппараты, жизнь на поверку оказывается не так-то просто убить и что-то наверняка уже попало в другие миры.

Фото © shutterstock Вы хотели бы, чтобы внеземная жизнь была обнаружена? 0 Да, это моя мечта Нет, меня это пугает Мне всё равно

Авторы Адель Романенкова