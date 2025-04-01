Подмосковные леса кишат змеями размером с пятиметровое бревно, предупредил эколог

Проснувшиеся от зимней спячки гадюки активно вылезают греться на солнце в середине апреля. Но при тёплой погоде сидеть «дома» они не будут, поэтому уже сейчас их можно увидеть в Московской области, к примеру, в Шатуре. Об этом сообщил РИАМО эколог Илья Рыбальченко.

«Змеи в Шатурском крае — не просто легенда, а реальность, поражающая даже учёных. Ужи здесь встречаются повсеместно, а гадюки достигают необычных размеров. Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно», — рассказал специалист.

Серпентологи признают, что в этих лесах действительно больше змей, чем должно быть, а их размеры порой могут поражать воображение. Это, конечно, не Василиск, но всё равно особи существуют довольно крупные. Почему так происходит — неясно. Змеи обожают леса и болотистую местность, но их всё равно там слишком много.

«По легендам, Змеиный Бог жил именно в Шатуре, а раз в год в один из храмов на Афоне на Пасху приползают тысячи змей. После службы уползают. За 100 лет никого не укусили», — сообщил эколог.

Не все змеи в Подмосковье безопасны. Там обитает европейская гадюка (Vipera berus). Конечно, на охоту за непутёвыми грибниками она не выползает, предпочитая скрываться от человека, но укус её будет крайне опасным при неправильном обращении, ведь она ядовита. Её яд вызывает боли, отёки, нарушает свёртывание крови и прочие системные реакции. Значение будет иметь место, куда она вас укусила, количество впрыснутого яда и индивидуальная реакция организма. Если вы вовремя обратитесь к врачу, проблем не будет.