«Не высасывать яд»: Врач объяснил, что делать при укусе рано проснувшихся змей

Ядовитые змеи в Московской области начали выходить из спячки раньше из-за аномально тёплой погоды. Встреча с таким пресмыкающимся может сильно навредить здоровью, иногда даже привести к летальному исходу. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов изложил рекомендации по оказанию первой помощи.

По его словам, после укуса змеи важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако каждый может предоставить первую помощь.

«Если у вас есть антигистаминный препарат, примите его. Ни в коем случае не накладывайте жгут, не разрезайте рану и не высасывайте яд», — приводит комментарий Осипова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист советует промыть место укуса чистой водой и накрыть его чистой салфеткой. Также необходимо сразу вызвать скорую помощь. До приезда врачей или до доставки пострадавшего в больницу, важно обильно поить его.

Помните, что помощь врача обязательна, так как яд может вызвать общее токсическое действие на организм. Это негативно скажется на сердечно-сосудистой системе и может привести к серьёзным последствиям.