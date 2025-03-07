Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:48

Жителей московской многоэтажки напугала полутораметровая змея в лифте

SHOT: В лифте многоэтажного дома в Москве обнаружили полутораметровую змею

В московском районе Черёмушки житель многоэтажного дома обнаружил в лифте змею. Испуганный мужчина не рискнул ехать вниз вместе с хладнокровной «пассажиркой» и спустился вниз по лестнице.

Змея, обнаруженная в лифте многоэтажного дома в Черёмушках. Фото © Telegram / SHOT

Змея, обнаруженная в лифте многоэтажного дома в Черёмушках. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, переполох произошёл в семнадцатиэтажном доме на улице Цюрупы. В лифте находилась полутораметровая змея. Спасатели департамента по делам ГО, ЧС Москвы приехали и поймали рептилию.

Предварительно, этим утром жителей многоэтажки напугала калифорнийская королевская змея, которая, вероятно, сбежала на волю от своего хозяина, но так и не доехала на лифте до выхода.

«Не агрессивная, но всё равно страшная змея» распугала жильцов многоэтажки в Москве
«Не агрессивная, но всё равно страшная змея» распугала жильцов многоэтажки в Москве

Ранее сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ и испугала сотрудницу. А в Таиланде семейство из пяти огромных питонов захватило дом пенсионера.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar