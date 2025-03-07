Жителей московской многоэтажки напугала полутораметровая змея в лифте
SHOT: В лифте многоэтажного дома в Москве обнаружили полутораметровую змею
В московском районе Черёмушки житель многоэтажного дома обнаружил в лифте змею. Испуганный мужчина не рискнул ехать вниз вместе с хладнокровной «пассажиркой» и спустился вниз по лестнице.
Змея, обнаруженная в лифте многоэтажного дома в Черёмушках. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, переполох произошёл в семнадцатиэтажном доме на улице Цюрупы. В лифте находилась полутораметровая змея. Спасатели департамента по делам ГО, ЧС Москвы приехали и поймали рептилию.
Предварительно, этим утром жителей многоэтажки напугала калифорнийская королевская змея, которая, вероятно, сбежала на волю от своего хозяина, но так и не доехала на лифте до выхода.
Telegram / SHOT