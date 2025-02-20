В Таиланде семейство из пяти огромных питонов захватило дом пенсионера

В провинции Кампхэнгпхет в Таиланде местные питоны захватили дом пенсионера. Специалистов по отлову змей из национального парка Клонг Лан вызвали во вторник, 18 февраля, сообщает The Thaiger.

62-летний Туи Суванбанг рассказал, что на участке обнаружил множество крупных змей. Прибывшие эксперты нашли под столом в его дворе пятерых питонов длиной от одного до трёх метров.

Работа по вылавливанию змей заняла у сотрудников парка около часа: они аккуратно поместили их в мешки и вывезли с территории. Позже рептилий выпустили в ближайшем лесу. Суванбанг был поражён таким количеством змей вокруг своего дома, отметив, что подобные ситуации в посёлке ранее не происходили.

Соседи Суванбанга расценили появление питонов как знак удачи и планируют использовать номер его дома в следующем розыгрыше лотереи.