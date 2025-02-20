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20 февраля, 18:53

В Таиланде семейство из пяти огромных питонов захватило дом пенсионера

В провинции Кампхэнгпхет в Таиланде местные питоны захватили дом пенсионера. Специалистов по отлову змей из национального парка Клонг Лан вызвали во вторник, 18 февраля, сообщает The Thaiger.

62-летний Туи Суванбанг рассказал, что на участке обнаружил множество крупных змей. Прибывшие эксперты нашли под столом в его дворе пятерых питонов длиной от одного до трёх метров.

Работа по вылавливанию змей заняла у сотрудников парка около часа: они аккуратно поместили их в мешки и вывезли с территории. Позже рептилий выпустили в ближайшем лесу. Суванбанг был поражён таким количеством змей вокруг своего дома, отметив, что подобные ситуации в посёлке ранее не происходили.

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Соседи Суванбанга расценили появление питонов как знак удачи и планируют использовать номер его дома в следующем розыгрыше лотереи.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Буэнос-Айреса (Аргентина) одобрили инициативу по выборочной стерилизации капибар. Для контроля популяции животным будут давать противозачаточные средства.

Обложка ©

freepik/ freepik

Лия Мурадьян
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