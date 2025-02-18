В Буэнос-Айресе решили стерилизовать капибар и давать им противозачаточные

Правительство Буэнос-Айреса (Аргентина) одобрило планы по выборочной стерилизации капибар. Животным собираются давать противозачаточные препараты для ограничения их популяции, пишет The Guardian.

Авторы статьи уточнили, что численность капибар в городе Нордельта за последние три года возросла в три раза и превысила 1000 особей. Местные жители жалуются, что обилие этих животных приводит к тому, что они устраивают драки между собой и с собаками на территории частных домов. Кроме того, капибары постоянно провоцируют ДТП.

«У капибар здесь более 500 гектаров озёр и общественных парков, и нет ни хищников, ни охотников, которые могли бы поймать их на убой. Нет никаких ограничений на рост популяции, которые существуют где‑либо ещё», ― пояснил представитель Ассоциации соседей Нордельты Марсело Кантон.

Согласно планам правительства, 250 капибарам собираются ввести по две дозы контрацептивов. По предварительным данным, это остановит размножение особей на два года. Однако у подобной инициативы есть противники. Группа соседей, которая называет себя «Капибары Нордельты, мы ваш голос», потребовала остановить стерилизацию. По их словам, популяция капибар в городе не является критической.

Противники идеи о стерилизации этих животных выразили мнение, что проблема не в численности грызунов, а в отсутствии для них охраняемых зон. Общественники потребовали создать зелёные зоны, которые действовали бы как природные заповедники. Но эту инициативу так и не рассмотрели, указали авторы материала.