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16 февраля, 11:33

Мать-героиня капибара произвела на свет девятого детёныша в Московском зоопарке

Новорождённая капибара. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Новорождённая капибара. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Династия капибар, проживающая в Московском зоопарке, пополнилась ещё одним представителем. Самка Малая родила девятого детёныша. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в своём телеграм-канале.

Маленькая капибара. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В начале февраля самка по имени Малая родила своего девятого ребёнка. На родах присутствовали отец Кузьма и остальные дети из семейства, коих с появлением малыша насчитывается теперь девять штук. Роды прошли хорошо, зоологам даже не пришлось никак вмешиваться в процесс.

На видео капибарёнку всего несколько минут отроду, но он уже старается встать на лапы и сделать безмятежное выражение лица, как у всех его сородичей.

У Малой и Кузьмы девять детей, четверо из которых выросли и покинули родительский дом, уехав в другие зоопарки. Сейчас, помимо малыша, в группе живут два самца, которым летом исполнится год, и две дочери — Скарлетт и Лапочка. При этом Лапочка там на правах старшей, поэтому она не спускает с малыша глаз, если мама чем-то занята.

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Капибары живут в тёплом крытом вольере в зимнее время года, а летом перебираются на южноамериканскую лужайку. В этом году зима выдалась довольно тёплой, поэтому в зоопарке проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля. Спросонья им тяжко осознать, какое время года нынче на дворе.

Владимир Озеров
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