Мать-героиня капибара произвела на свет девятого детёныша в Московском зоопарке

Династия капибар, проживающая в Московском зоопарке, пополнилась ещё одним представителем. Самка Малая родила девятого детёныша. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в своём телеграм-канале.

Маленькая капибара. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В начале февраля самка по имени Малая родила своего девятого ребёнка. На родах присутствовали отец Кузьма и остальные дети из семейства, коих с появлением малыша насчитывается теперь девять штук. Роды прошли хорошо, зоологам даже не пришлось никак вмешиваться в процесс.

На видео капибарёнку всего несколько минут отроду, но он уже старается встать на лапы и сделать безмятежное выражение лица, как у всех его сородичей.

У Малой и Кузьмы девять детей, четверо из которых выросли и покинули родительский дом, уехав в другие зоопарки. Сейчас, помимо малыша, в группе живут два самца, которым летом исполнится год, и две дочери — Скарлетт и Лапочка. При этом Лапочка там на правах старшей, поэтому она не спускает с малыша глаз, если мама чем-то занята.