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9 февраля, 19:30

Московский зоопарк показал первую рыбалку белого медведя Терпея

Проживающий в Московском зоопарке белый медведь Терпей впервые занялся рыбалкой. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада.

Первая рыбалка белого медведя Терпея. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Первая рыбалка Терпея. Наш северный великан уже освоился в своём бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается», — сказано в публикации.

Сперва медведь внимательно осмотрелся под водой, обнаружил подготовленную для него рыбу, поймал её и вынырнул. Отметим, что Терпей уже не юн — ему 22 года, а в столицу он переехал в октябре 2024 года из Казанского зооботанического сада, где жил временно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что канадские учёные смогли установить прямую зависимость между уменьшением количества морского льда, вызванного глобальным потеплением, и сокращением популяции белых медведей. Своё исследование они проводили на западе Гудзонова залива, и оно показало, что численность этих животных снизилась почти на 50% с 1970 по 2021 годы.

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Telegram / Московский зоопарк

Юрий Лысенко
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