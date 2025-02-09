Московский зоопарк показал первую рыбалку белого медведя Терпея
Проживающий в Московском зоопарке белый медведь Терпей впервые занялся рыбалкой. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада.
Первая рыбалка белого медведя Терпея. Видео © Telegram / Московский зоопарк
«Первая рыбалка Терпея. Наш северный великан уже освоился в своём бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается», — сказано в публикации.
Сперва медведь внимательно осмотрелся под водой, обнаружил подготовленную для него рыбу, поймал её и вынырнул. Отметим, что Терпей уже не юн — ему 22 года, а в столицу он переехал в октябре 2024 года из Казанского зооботанического сада, где жил временно.
Ранее Life.ru рассказывал, что канадские учёные смогли установить прямую зависимость между уменьшением количества морского льда, вызванного глобальным потеплением, и сокращением популяции белых медведей. Своё исследование они проводили на западе Гудзонова залива, и оно показало, что численность этих животных снизилась почти на 50% с 1970 по 2021 годы.
Telegram / Московский зоопарк