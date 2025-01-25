Огромную конфету из мяса подарили пуме Синди из Ленинградского зоопарка
Пума Синди из Ленинградского зоопарка получила подарок — ей преподнесли лакомство, уложенное в цилиндр и завёрнутое в крафтовую бумагу. Мясо пришлось хищнику по душе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Синди распаковывает подарок. Видео © VK / Ленинградский зоопарк
«Такoй пoдарoк пришёлся Синди пo душе: шуршит, катится, да ещё и лакoмствo внутри. Прoстo идеальная кoмбинация для дoвольной пумы», — подчеркнули в Ленинградском зоопарке.
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