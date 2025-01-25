Огромную конфету из мяса подарили пуме Синди из Ленинградского зоопарка

Пума Синди из Ленинградского зоопарка получила подарок — ей преподнесли лакомство, уложенное в цилиндр и завёрнутое в крафтовую бумагу. Мясо пришлось хищнику по душе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу зоосада.