Московский зоопарк пополнился новыми краснокнижными хищниками

В Московском зоопарке появились новые обитатели — пара краснокнижных бурых гиен. Как сообщает пресс-служба учреждения, животных разместили неподалёку от вольеров пумы и кустарниковой собаки.

Краснокнижные бурые гиены появились в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"В зоопарк прибыли самец и самка, каждому по два года. В перспективе это размножающаяся пара, однако потомство от таких животных получают крайне редко в условиях зоопарков. В целом размножение этого вида почти не изучено, наблюдение за ними может пролить свет на ранее не исследованные аспекты биологии вида", — говорится в сообщении.

Сейчас новички постепенно осваиваются в зоопарке. Они привыкают к публике и киперам, которые ухаживают за ними. Кормят хищников мясом курицы, кролика, говядиной, а ещё в их рационе есть морковь, тыква, бананы и арбузы. Интересно отметить, что у бурой гиены очень мощные челюсти. Сила её укуса больше, чем у льва и тигра, она составляет 90 атмосфер. В дикой природе эти животные живут до 20 лет, в зоопарках же продолжительность их жизни гораздо больше.