Потепление почти вдвое сократило популяцию белых медведей в Гудзоновом заливе

Учёные из Университета Торонто (Канада) доказали прямую связь между сокращением морского льда из-за глобального потепления и снижением численности белых медведей. Исследование, проведённое в западной части Гудзонова залива, показало, что популяция этих животных сократилась почти на 50% за период с 1979 по 2021 год.

Для анализа учёные разработали специальную «биоэнергетическую» модель, которая учитывала количество энергии, получаемой медведями от охоты на тюленей, и энергии, необходимой для их роста и размножения. Модель позволила отследить жизненный цикл медведей от детёнышей до взрослых особей и сравнить данные с показателями прошлых лет.

Результаты оказались тревожными: масса взрослых самок уменьшилась на 39 кг, а годовалых детёнышей — на 26 кг. Учёные объясняют это нехваткой пищи из-за сокращения сезона охоты, вызванного таянием льдов. Это также привело к снижению количества молока у самок, что ставит под угрозу выживание медвежат, пишет журнал Science.

Кроме того, количество детёнышей в помёте сократилось на 11% по сравнению с показателями 40-летней давности. Медвежата дольше остаются с матерями, так как слишком слабы для самостоятельной жизни.

Западная часть Гудзонова залива долгое время была лидером по численности белых медведей, но теперь ситуация изменилась. Учёные предупреждают, что аналогичные процессы могут происходить и в других частях Арктики, которая нагревается в четыре раза быстрее остального мира.