Даже в центре Лондона: Змеи-гиганты захватывают жилые дома в Британии

Крупнейший вид змей в Европе обнаружили в районах по всему Уэльсу и даже в самом центре Лондона. Данный вид обычно обитает в более тёплом климате Южной Европы, но их «климатическая зона» смещается на север. Эскулаповы полозы прячутся на чердаках и в полостях стен, чтобы выжить в холодном климате Британии. Эти рептилии неядовитые, но способны здорово напугать, если обнаружить их в своей квартире.