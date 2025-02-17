Даже в центре Лондона: Змеи-гиганты захватывают жилые дома в Британии
GB News: В Британии двухметровые змеи захватывают жилые дома
Эскулапов полоз — крупнейшая в Европе змея. Обложка © Wikipedia / FelixReimann
Жителей Лондона и некоторых районов Уэльса предупредили о том, что дома Великобритании атакуют эскулаповы полозы (Zamenis longissimus) длиной до 2 метров. Об этом сообщает GB News.
«Учёные предупреждают, что гигантские змеи длиной до 6,5 фута теперь обосновались в британских домах», — говорится в сообщении.
Крупнейший вид змей в Европе обнаружили в районах по всему Уэльсу и даже в самом центре Лондона. Данный вид обычно обитает в более тёплом климате Южной Европы, но их «климатическая зона» смещается на север. Эскулаповы полозы прячутся на чердаках и в полостях стен, чтобы выжить в холодном климате Британии. Эти рептилии неядовитые, но способны здорово напугать, если обнаружить их в своей квартире.
Ранее жителей Московской области предупредили, что тёплая зима может разбудить рептилий уже весной. Если температура поднимется до +5-6 градусов, змеи выйдут из спячки раньше срока. Жителей Подмосковья попросили быть осторожными в парках и лесах, чтобы избежать встречи с рептилиями.