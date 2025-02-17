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17 февраля, 12:52

Даже в центре Лондона: Змеи-гиганты захватывают жилые дома в Британии

GB News: В Британии двухметровые змеи захватывают жилые дома

Эскулапов полоз — крупнейшая в Европе змея. Обложка © Wikipedia / FelixReimann

Эскулапов полоз — крупнейшая в Европе змея. Обложка © Wikipedia / FelixReimann

Жителей Лондона и некоторых районов Уэльса предупредили о том, что дома Великобритании атакуют эскулаповы полозы (Zamenis longissimus) длиной до 2 метров. Об этом сообщает GB News.

«Учёные предупреждают, что гигантские змеи длиной до 6,5 фута теперь обосновались в британских домах», — говорится в сообщении.

Крупнейший вид змей в Европе обнаружили в районах по всему Уэльсу и даже в самом центре Лондона. Данный вид обычно обитает в более тёплом климате Южной Европы, но их «климатическая зона» смещается на север. Эскулаповы полозы прячутся на чердаках и в полостях стен, чтобы выжить в холодном климате Британии. Эти рептилии неядовитые, но способны здорово напугать, если обнаружить их в своей квартире.

Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам
Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам

Ранее жителей Московской области предупредили, что тёплая зима может разбудить рептилий уже весной. Если температура поднимется до +5-6 градусов, змеи выйдут из спячки раньше срока. Жителей Подмосковья попросили быть осторожными в парках и лесах, чтобы избежать встречи с рептилиями.

Алена Пенчугина
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