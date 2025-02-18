Сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ
SHOT ПРОВЕРКА: Змея сбежала из зоомагазина в Москве и напугала работницу ПВЗ
Змея сбежала из зоомагазина и оказалась в соседнем пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Москве. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В Москве змея прокралась в ПВЗ. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Хозяйка ПВЗ рассказала телеграм-каналу, что менеджер пункта пришла с утра на работу и нашла в углу комнаты ползающую змею. Пресмыкающееся смогло сбежать из зоомагазина, который находится рядом с ПВЗ. Девушка уточнила, что владельцы змеи не отвечали по телефону, поэтому пришлось вызывать спасателей. Змею посадили в бутылку до прихода работников.
Владелица ПВЗ дополнила, что хозяева зоомагазина потеряли змею две недели назад, так как забыли закрыть террариум. В настоящее время пресмыкающееся вернули домой. Змейка, кстати, оказалась безопасной.
А ранее Life.ru писал, что семья москвичей перепугалась до чёртиков, увидев символ 2025 года в квартире. Спасатели поймали неядовитую змею из рода Lampropeltis. При этом неизвестно, как пресмыкающееся попало в чужой дом.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА