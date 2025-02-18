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18 февраля, 09:16

Сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ

SHOT ПРОВЕРКА: Змея сбежала из зоомагазина в Москве и напугала работницу ПВЗ

Змея сбежала из зоомагазина и оказалась в соседнем пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Москве. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Москве змея прокралась в ПВЗ. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Хозяйка ПВЗ рассказала телеграм-каналу, что менеджер пункта пришла с утра на работу и нашла в углу комнаты ползающую змею. Пресмыкающееся смогло сбежать из зоомагазина, который находится рядом с ПВЗ. Девушка уточнила, что владельцы змеи не отвечали по телефону, поэтому пришлось вызывать спасателей. Змею посадили в бутылку до прихода работников.

Владелица ПВЗ дополнила, что хозяева зоомагазина потеряли змею две недели назад, так как забыли закрыть террариум. В настоящее время пресмыкающееся вернули домой. Змейка, кстати, оказалась безопасной.

Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам
Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам

А ранее Life.ru писал, что семья москвичей перепугалась до чёртиков, увидев символ 2025 года в квартире. Спасатели поймали неядовитую змею из рода Lampropeltis. При этом неизвестно, как пресмыкающееся попало в чужой дом.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дарья Нарыкова
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