Сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ

Змея сбежала из зоомагазина и оказалась в соседнем пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Москве. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Москве змея прокралась в ПВЗ. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Хозяйка ПВЗ рассказала телеграм-каналу, что менеджер пункта пришла с утра на работу и нашла в углу комнаты ползающую змею. Пресмыкающееся смогло сбежать из зоомагазина, который находится рядом с ПВЗ. Девушка уточнила, что владельцы змеи не отвечали по телефону, поэтому пришлось вызывать спасателей. Змею посадили в бутылку до прихода работников.

Владелица ПВЗ дополнила, что хозяева зоомагазина потеряли змею две недели назад, так как забыли закрыть террариум. В настоящее время пресмыкающееся вернули домой. Змейка, кстати, оказалась безопасной.