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Регион
27 февраля, 09:31

«Не агрессивная, но всё равно страшная змея» распугала жильцов многоэтажки в Москве

360.ru: Операцию по поимке змеи провели в многоэтажке на Веерной улице в Москве

В четверг, 27 февраля, стало известно о «спецоперации» по поимке не очень агрессивной, но довольно страшной змеи, которая распугала жителей одной из многоквартирных домов на юго-западе Москвы. Жильцы многоэтажки на Веерной улице уточнили, что пресмыкающееся на лестничную клетку выползло из квартиры.

Змея распугала жителей дома в Москве. Видео © 360.ru

Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, змею бежево-бордового цвета с пятнами и полосками всё-таки удалось поймать. Жильцы в беседе с изданием отметили, что были шокированы, увидев декоративную чешуйчатую.

«Декоративная, в районе метра. Вроде не агрессивная, но всё равно страшная. Не ползает в истерике, медленно передвигается», — рассказал один местных жителей.

Даже в центре Лондона: Змеи-гиганты захватывают жилые дома в Британии
Даже в центре Лондона: Змеи-гиганты захватывают жилые дома в Британии

Ранее сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ и испугала сотрудницу. А в Таиланде семейство из пяти огромных питонов захватило дом пенсионера.

Обложка ©

pixabay / sipa

Борис Эльфанд
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