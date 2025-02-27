«Не агрессивная, но всё равно страшная змея» распугала жильцов многоэтажки в Москве

В четверг, 27 февраля, стало известно о «спецоперации» по поимке не очень агрессивной, но довольно страшной змеи, которая распугала жителей одной из многоквартирных домов на юго-западе Москвы. Жильцы многоэтажки на Веерной улице уточнили, что пресмыкающееся на лестничную клетку выползло из квартиры.

Змея распугала жителей дома в Москве. Видео © 360.ru

Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, змею бежево-бордового цвета с пятнами и полосками всё-таки удалось поймать. Жильцы в беседе с изданием отметили, что были шокированы, увидев декоративную чешуйчатую.