«Не агрессивная, но всё равно страшная змея» распугала жильцов многоэтажки в Москве
360.ru: Операцию по поимке змеи провели в многоэтажке на Веерной улице в Москве
В четверг, 27 февраля, стало известно о «спецоперации» по поимке не очень агрессивной, но довольно страшной змеи, которая распугала жителей одной из многоквартирных домов на юго-западе Москвы. Жильцы многоэтажки на Веерной улице уточнили, что пресмыкающееся на лестничную клетку выползло из квартиры.
Змея распугала жителей дома в Москве. Видео © 360.ru
Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, змею бежево-бордового цвета с пятнами и полосками всё-таки удалось поймать. Жильцы в беседе с изданием отметили, что были шокированы, увидев декоративную чешуйчатую.
«Декоративная, в районе метра. Вроде не агрессивная, но всё равно страшная. Не ползает в истерике, медленно передвигается», — рассказал один местных жителей.
pixabay / sipa