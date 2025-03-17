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17 марта, 16:17

Россиянам предложили лайфхаки для борьбы с укачиванием в транспорте

Врач Чернышова: Перебирание ногами поможет от укачивания в транспорте

Пассажиры в транспорте находятся в статичном положении, в то время как внутренние рецепторы улавливают движение. Из-за противоречий у людей со слабым вестибулярным аппаратом возникает ощущение укачивания, которое может вызвать тошноту. Поэтому, сидя в автобусе, нужно перебирать ногами, чтобы минимизировать противоречия для организма.

Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Ещё одним эффективным методом она считает рассасывание леденцов с имбирём и лимоном. Либо можно принять медицинские препараты от укачивания.

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Кроме того, избавиться от негативного ощущения можно, если смотреть на линию горизонта. Также важно не фокусироваться на движении. Отвлечься помогут разговоры или прослушивание музыки. А ещё врач рекомендовала развивать вестибулярный аппарат.

«Есть упражнение со сменой положения тела. На диване необходимо лечь на бок головой на подушку, потом резко встать и повернуть голову вправо и влево, потом на другую сторону точно так же. Подобные упражнения помогут развить вестибулярный аппарат», — отметила эксперт.

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Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Борис Эльфанд
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