Россиянам предложили лайфхаки для борьбы с укачиванием в транспорте

Пассажиры в транспорте находятся в статичном положении, в то время как внутренние рецепторы улавливают движение. Из-за противоречий у людей со слабым вестибулярным аппаратом возникает ощущение укачивания, которое может вызвать тошноту. Поэтому, сидя в автобусе, нужно перебирать ногами, чтобы минимизировать противоречия для организма.

Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Ещё одним эффективным методом она считает рассасывание леденцов с имбирём и лимоном. Либо можно принять медицинские препараты от укачивания.

Кроме того, избавиться от негативного ощущения можно, если смотреть на линию горизонта. Также важно не фокусироваться на движении. Отвлечься помогут разговоры или прослушивание музыки. А ещё врач рекомендовала развивать вестибулярный аппарат.