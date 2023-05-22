Россиянам рассказали, как с помощью офисного стула избавиться от укачивания в авто

У тошноты, которую люди испытывают в транспорте, есть научное определение — кинетоз (от греческого kynisis — движение). В народе бытуют и другие названия, например воздушная или морская болезнь. Это недомогание может проявляться при движении не только в автомобиле, но и в лифте, поезде или на карусели. Советы о том, как бороться с укачиванием, публикует NEWS.ru.

Причина укачивания кроется в восприятии мозгом противоречащих друг другу сигналов от организма: вестибулярный аппарат сигнализирует о движении, а глаза никакого движения не наблюдают.

В большей части ситуаций от укачивания убережёт простое правило: не писать в телефоне сообщения и не читать тексты при движении, особенно с наклонённой вниз головой. Ещё можно стараться занять передний ряд сидений в автомобиле, таким образом вы будете видеть то, что происходит вокруг, через лобовое стекло, и мозгу будет легче корректно анализировать ситуацию. А вот в боковые окна лучше подолгу не глазеть. И ещё лучше не есть хотя бы за два часа до поездки. И, конечно же, избегайте употребления алкоголя в пути — он только усугубит неприятные ощущения.

Основные причины укачивания: нехватка воздуха в автомобиле

неприятные запахи

поездка с набитым животом

алкогольное опьянение

недосып

беременность

менструальный цикл

эффект гормональных противозачаточных препаратов

Есть и другие симптомы кинетоза, некоторые из них проявят себя ещё до начала тошноты. Вот на что следует обратить внимание: головокружение

усталость

побледнение кожных покровов

сбои в ритмичном дыхании

учащённое сердцебиение

появление пота

головная боль

раздражительность

невозможность сконцентрироваться

повышенное слюноотделение

Если вас всё же настиг сильный приступ тошноты, лучше всего остановить машину и выйти подышать, в идеале — полежать на земле или хотя бы прогуляться 10–15 минут. Если ситуация ещё не настолько критична, но вы чувствуете, как вас начинает укачивать, вам стоит начать смотреть на дорогу через лобовое стекло и перейти в режим глубоких вдохов и выдохов. Кстати, придутся жвачка или леденец, а ещё нужно попить воды и открыть окно.

Обычно кинетоз в машине не распространяется на водителя — он при управлении получает намного больше информации: руки поворачивают руль, ноги нажимают на педаль, а глаза видят приближение очередного объекта. Кстати, в разных машинах тоже укачивает по-разному: значительно сложнее будет перенести поездку в авто с очень мягкими амортизаторами (её сильнее качает) или с расположенным высоко центром тяжести. Конструкция трансмиссии тоже имеет значение, в некоторых видах коробок переключают передачи, при смене скоростей происходят кратковременные толчки, из-за них тоже может начать мутить.

Человек не может полностью вылечить укачивание, но возможна определённая тренировка организма, после которой он уже не будет так остро реагировать на поездки в машине. Можно покататься на карусели, подойдёт и офисный стул. Ещё полезны будут базовые физкультурные упражнения: наклоны, вращения туловища, повороты головы и кувырки. Активный спорт помогает подготовить организм надлежащим образом.

Также есть смысл воспользоваться медицинскими средствами против укачивания: в ассортименте имеются даже пластыри и специальные очки, в которых во время движения особым образом перетекает жидкость. Только обязательно пройдите предварительную консультацию у врача.