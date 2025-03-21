В Москве красная змея вызвала переполох в доме, напугав жильцов
360.ru: Змея прокралась в квартиру на северо-востоке Москвы и напугала женщину
В столице в районе Отрадное красная змея перепугала жильцов дома на улице Санникова. Рептилия прокралась в квартиру на северо-востоке Москвы в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает 360.ru.
«Она ведёт себя агрессивно и может напасть на людей», — уточнили в агентстве.
По данным агентства «Москва», спасатели уже забрали змею. Рептилию планируют передать специалистам Депприроды.
Ранее врач объяснил, что делать при укусе рано проснувшихся змей. Ядовитые рептилии в Московской области начали выходить из спячки раньше из-за аномально тёплой погоды. Заслуженный врач РФ посоветовал в случае укуса принять антигистаминный препарат. Ни в коем случае не накладывать жгут, не разрезать рану и не высасывать яд.
Life.ru / Kandinsky 3.1