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21 марта, 13:27

В Москве красная змея вызвала переполох в доме, напугав жильцов

360.ru: Змея прокралась в квартиру на северо-востоке Москвы и напугала женщину

В столице в районе Отрадное красная змея перепугала жильцов дома на улице Санникова. Рептилия прокралась в квартиру на северо-востоке Москвы в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает 360.ru.

«Она ведёт себя агрессивно и может напасть на людей», — уточнили в агентстве.

По данным агентства «Москва», спасатели уже забрали змею. Рептилию планируют передать специалистам Депприроды.

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Ранее врач объяснил, что делать при укусе рано проснувшихся змей. Ядовитые рептилии в Московской области начали выходить из спячки раньше из-за аномально тёплой погоды. Заслуженный врач РФ посоветовал в случае укуса принять антигистаминный препарат. Ни в коем случае не накладывать жгут, не разрезать рану и не высасывать яд.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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