В Москве красная змея вызвала переполох в доме, напугав жильцов

В столице в районе Отрадное красная змея перепугала жильцов дома на улице Санникова. Рептилия прокралась в квартиру на северо-востоке Москвы в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает 360.ru.

«Она ведёт себя агрессивно и может напасть на людей», — уточнили в агентстве.

По данным агентства «Москва», спасатели уже забрали змею. Рептилию планируют передать специалистам Депприроды.