Гадюки проснулись раньше времени и выползли греться на солнце в Ленобласти

Обычно гадюки просыпаются несколько позже, перед наступлением апреля. Но в этом году весна пришла так рано, что змейки решили погреться под солнцем, а не лежать в холодной яме. Гадюка — ядовитая змея, но её яд вас не убьёт. Если вы заметили такую змею в агрессивной позе, то лучше медленно отойти назад, не совершая резких движений. В случае укуса специалисты советуют сразу обратиться к врачу. А вот вредить этим змеям нельзя – гадюка занесена в Красную книгу Петербурга, поэтому за её убийство предусмотрена административная и уголовная ответственность.