Гадюки проснулись раньше времени и выползли греться на солнце в Ленобласти
Росприроднадзор: В Ленобласти от спячки раньше времени проснулись первые гадюки
В Ленинградской области заметили первых гадюк, которые в этом году слишком рано проснулись от спячки из-за тёплой погоды. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управления Росприроднадзора.
Гадюки проснулись от спячки. Видео © Северо-Западное межрегиональное управления Росприроднадзора
«Первые змеи замечены государственным инспектором 9 марта в деревне Село Волосовского района Ленинградской области. Две гадюки грелись в лучах весеннего солнца в поле, примыкающем к дороге. Появление людей их не напугало, и они продолжили принимать солнечные ванны», – отметили в ведомстве.
Обычно гадюки просыпаются несколько позже, перед наступлением апреля. Но в этом году весна пришла так рано, что змейки решили погреться под солнцем, а не лежать в холодной яме. Гадюка — ядовитая змея, но её яд вас не убьёт. Если вы заметили такую змею в агрессивной позе, то лучше медленно отойти назад, не совершая резких движений. В случае укуса специалисты советуют сразу обратиться к врачу. А вот вредить этим змеям нельзя – гадюка занесена в Красную книгу Петербурга, поэтому за её убийство предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Вероятно, для жителей сельской местности такие гости на участке не вызовут никакой паники. Морально куда тяжелее ранее пришлось жителю Москвы, который, зайдя в лифт в своём доме, увидел внутри кабины огромную змею.
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