Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за переезд без ведома военкомата

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде до 20 тысяч рублей. Однако кабмин настаивает на доработке документа.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — следует из документа.

На сегодняшний день штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Главой законопроекта выступил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.