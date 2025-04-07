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7 апреля, 14:19

Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за переезд без ведома военкомата

Призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Призывники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде до 20 тысяч рублей. Однако кабмин настаивает на доработке документа.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — следует из документа.

На сегодняшний день штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Главой законопроекта выступил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Сложно доказать»: Юрист оценил повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде
«Сложно доказать»: Юрист оценил повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде

Ранее Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде. Согласно предложенной норме, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган, занимающийся первичным воинским учётом, о своём переезде на новое место жительства на срок более трёх месяцев без подтверждения регистрации, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Алена Пенчугина
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