Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тысяч рублей за неуведомление военкомата о смене места жительства. В настоящее время за подобное нарушение предусмотрен штраф в диапазоне от одной до пяти тысяч рублей.

Законопроект, который был инициирован в Госдуме в феврале текущего года группой депутатов под руководством Андрея Картаполова, председателя комитета по обороне, предлагает внести изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающиеся неисполнения гражданами обязательств по воинскому учёту. Согласно предложенной норме, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган, занимающийся первичным воинским учётом, о своём переезде на новое место жительства на срок более трёх месяцев без подтверждения регистрации, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.