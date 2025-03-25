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25 марта, 13:56

Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тысяч рублей за неуведомление военкомата о смене места жительства. В настоящее время за подобное нарушение предусмотрен штраф в диапазоне от одной до пяти тысяч рублей.

Законопроект, который был инициирован в Госдуме в феврале текущего года группой депутатов под руководством Андрея Картаполова, председателя комитета по обороне, предлагает внести изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающиеся неисполнения гражданами обязательств по воинскому учёту. Согласно предложенной норме, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган, занимающийся первичным воинским учётом, о своём переезде на новое место жительства на срок более трёх месяцев без подтверждения регистрации, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, 3 февраля инициативу об ужесточении ответственности за неуведомление военкомата о переезде рассмотрел российский кабмин. Правительство поддержало предложения по изменению КоАП РФ. По словам Андрея Картаполова, новые штрафы будут достаточно ощутимыми для того, чтобы нарушители закона «прочувствовали степень своего проступка».

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ТАСС / Софья Сандурская

Наталья Демьянова
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