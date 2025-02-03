Кабмин поддержал увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде с учётом доработки

Российское правительство поддержало проект закона об ужесточении ответственности за непредоставление в военкомат данных о переезде на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

По действующему закону о переезде нужно сообщать, если речь идёт о шести месяцев. Такие же правила действуют при изменении семейного, образования места работы (учёбы) или должности. Сообщение можно направить в письменной форме или через «Госуслуги» в военкомат или местную администрацию. За непредоставление данных в настоящее время грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Картаполов призывает увеличить штраф, но на какую сумму не уточняется. При этом в отзыве отмечается, что законопроект не до конца соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».