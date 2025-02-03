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Регион
3 февраля, 18:54

Кабмин поддержал увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде с учётом доработки

Правительство поддержало повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Российское правительство поддержало проект закона об ужесточении ответственности за непредоставление в военкомат данных о переезде на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — приводит выдержку из отзыва правительства ТАСС.

Автором законопроекта является депутат Госдумы, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.

По действующему закону о переезде нужно сообщать, если речь идёт о шести месяцев. Такие же правила действуют при изменении семейного, образования места работы (учёбы) или должности. Сообщение можно направить в письменной форме или через «Госуслуги» в военкомат или местную администрацию. За непредоставление данных в настоящее время грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Картаполов призывает увеличить штраф, но на какую сумму не уточняется. При этом в отзыве отмечается, что законопроект не до конца соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».

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Ранее сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о новом порядке призыва в Армию России. Автор инициативы считает, что таким образом можно будет снизить количество сотрудников, в том числе из врачебной комиссии, которые задействованы в призыве на военную службу.

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Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Никита Никонов
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