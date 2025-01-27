Картаполов: ГД до весеннего призыва обсудит новые нормы срочной службы
Государственная дума до начала весеннего призыва может приступить к обсуждению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Об этом журналистам рассказал руководитель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«Думаю, что до начала весеннего призыва мы его обязательно рассмотрим», — заявил парламентарий.
Картаполов объяснил, что новые положения законодательства позволят призывнику, который в силу каких-либо причин не был призван на службу, отправиться в воинскую часть в один из следующих призывов в течение года. Депутат добавил, что это делается для молодых людей, которые получат возможность уладить все свои дела на «гражданке» и пойти отдавать долг Родине, когда это будет удобно.
«Армия всегда их ждёт. <…> Это вызвано нашей заботой о призывниках — раз, и два — повышением боеспособности наших Вооружённых сил», — резюмировал депутат.
Напомним, сегодня после внесения поправок законопроект о призыве на срочную военную службу в течение года получил одобрение российского Правительства. Автором поправок стал Андрей Картаполов, по его задумке они позволят снизить число сотрудников, в частности медперсонала, задействованных в организации призыва, а также усилят дисциплину при проведении призывных кампаний.
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