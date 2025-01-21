В ГД рассказали Life.ru, получится ли у России отправить человека на Марс раньше Маска

Россия не станет соревноваться со Штатами в том, чей флаг быстрее окажется на поверхности Марса. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Картаполов о флаге США на Марсе. Видео © Life.ru

«Не знаю, у нас своя программа космическая, у них — своя. Если не помогать друг другу, то хотя бы не мешать. Пусть дерзают, посмотрим», — ответил парламентарий.