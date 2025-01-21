В ГД рассказали Life.ru, получится ли у России отправить человека на Марс раньше Маска
Картаполов — о флаге США на Марсе: Там своя космическая программа, пусть дерзают
Россия не станет соревноваться со Штатами в том, чей флаг быстрее окажется на поверхности Марса. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Картаполов о флаге США на Марсе. Видео © Life.ru
«Не знаю, у нас своя программа космическая, у них — своя. Если не помогать друг другу, то хотя бы не мешать. Пусть дерзают, посмотрим», — ответил парламентарий.
Вопрос появления национального флага США на Марсе поднял новый глава Белого дома Дональд Трамп, заявивший, что американские астронавты водрузят звёздно-полостый стяг над поверхностью красной планеты. Политик пообещал, что за четыре года своего правления приведёт Штаты к новым горизонтам.
Life.ru / Шедеврум