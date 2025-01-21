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21 января, 10:54

В ГД рассказали Life.ru, получится ли у России отправить человека на Марс раньше Маска

Картаполов — о флаге США на Марсе: Там своя космическая программа, пусть дерзают

Россия не станет соревноваться со Штатами в том, чей флаг быстрее окажется на поверхности Марса. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Картаполов о флаге США на Марсе. Видео © Life.ru

«Не знаю, у нас своя программа космическая, у них — своя. Если не помогать друг другу, то хотя бы не мешать. Пусть дерзают, посмотрим», — ответил парламентарий.

Основатель SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию
Основатель SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Вопрос появления национального флага США на Марсе поднял новый глава Белого дома Дональд Трамп, заявивший, что американские астронавты водрузят звёздно-полостый стяг над поверхностью красной планеты. Политик пообещал, что за четыре года своего правления приведёт Штаты к новым горизонтам.

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Life.ru / Шедеврум

Юрий Лысенко
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