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27 января, 11:27

Кабмин одобрил законопроект о новом порядке призыва в Армию России

Правительство РФ после внесения правок одобрило законопроект, гласящий, что граждане, которые получили повестку, но не были отправлены служить в армию, должны быть призваны на службу в течение одного года.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учётом указанного замечания», — говорится в документе, текст которого публикует ТАСС.

Поправки были разработаны председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносят изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Автор инициативы считает, что таким образом можно будет снизить количество сотрудников, в том числе из врачебной комиссии, которые задействованы в призыве на военную службу. Документ призван усилить дисциплину и порядок в проведении призывных кампаний.

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Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который предлагает освободить добровольцев, принимающих участие в спецоперации, от призыва на военную службу. Такая мера, считают авторы инициативы, необходима для восстановления справедливости по отношению к бойцам добровольческих формирований.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Владимир Озеров
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