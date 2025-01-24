В Госдуме намерены освободить от призыва добровольцев-участников СВО

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект федерального закона, который предполагает освобождение добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), от призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Внесённый проект закона предусматривает, что освобождение от призыва коснётся лиц, поступивших в добровольческие формирования во время СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Авторы законопроекта подчёркивают, что принятие данной инициативы направлено на устранение «правового пробела» и восстановление справедливости по отношению к бойцам добровольческих формирований. Парламентарии также упомянули, что от призыва на срочную службу будут освобождены лица, проходящие военную службу в России. В частности, это касается военнослужащих, заключивших контракт на прохождение военной службы в ВС РФ или в войсках Росгвардии, которые были призваны в армию в рамках мобилизации.