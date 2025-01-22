Жёны бойцов СВО получат преимущество при устройстве на работу в госорганы и воинские части
ГД рассмотрит законопроект о приоритете жён мобилизованных при трудоустройстве
В России нужно наделить жён мобилизованных военнослужащих преимущественным правом во время трудоустройства в госучреждения или воинские части, а также сохранять за ними должности в случае сокращения численности штата. С такой инициативой выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе её лидер Леонид Слуцкий. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.
Кроме того, работодатель должен будет в приоритетном порядке отправлять жён мобилизованных на профессиональное обучение или повышение квалификации. При этом за женщинами сохранят среднюю заработную плату на протяжении всего образовательного периода. Поправки, в случае их принятия, будут внесены в закон «О статусе военнослужащих». Авторы законопроекта уверены, что нововведения помогут улучшить жизнь членов семей военных ВС РФ, которые «защищают Родину на линии боевого соприкосновения».
Ранее Life.ru писал, что для участников СВО предусмотрены не только регулярные выплаты и бесплатная медицинская помощь, но и другие привилегии. Например, прохождение воинской службы учитывается при поступлении в вуз наряду с результатами ЕГЭ, поскольку это считается индивидуальным достижением.
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