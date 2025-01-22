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Регион
22 января, 07:35

Жёны бойцов СВО получат преимущество при устройстве на работу в госорганы и воинские части

ГД рассмотрит законопроект о приоритете жён мобилизованных при трудоустройстве

В России нужно наделить жён мобилизованных военнослужащих преимущественным правом во время трудоустройства в госучреждения или воинские части, а также сохранять за ними должности в случае сокращения численности штата. С такой инициативой выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе её лидер Леонид Слуцкий. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

Кроме того, работодатель должен будет в приоритетном порядке отправлять жён мобилизованных на профессиональное обучение или повышение квалификации. При этом за женщинами сохранят среднюю заработную плату на протяжении всего образовательного периода. Поправки, в случае их принятия, будут внесены в закон «О статусе военнослужащих». Авторы законопроекта уверены, что нововведения помогут улучшить жизнь членов семей военных ВС РФ, которые «защищают Родину на линии боевого соприкосновения».

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Ранее Life.ru писал, что для участников СВО предусмотрены не только регулярные выплаты и бесплатная медицинская помощь, но и другие привилегии. Например, прохождение воинской службы учитывается при поступлении в вуз наряду с результатами ЕГЭ, поскольку это считается индивидуальным достижением.

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freepik / Drazen Zigic

Татьяна Миссуми
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