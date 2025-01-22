Жёны бойцов СВО получат преимущество при устройстве на работу в госорганы и воинские части

В России нужно наделить жён мобилизованных военнослужащих преимущественным правом во время трудоустройства в госучреждения или воинские части, а также сохранять за ними должности в случае сокращения численности штата. С такой инициативой выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе её лидер Леонид Слуцкий. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

Кроме того, работодатель должен будет в приоритетном порядке отправлять жён мобилизованных на профессиональное обучение или повышение квалификации. При этом за женщинами сохранят среднюю заработную плату на протяжении всего образовательного периода. Поправки, в случае их принятия, будут внесены в закон «О статусе военнослужащих». Авторы законопроекта уверены, что нововведения помогут улучшить жизнь членов семей военных ВС РФ, которые «защищают Родину на линии боевого соприкосновения».