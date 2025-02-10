В России могут ввести «ощутимые» штрафы за переезд без ведома военкомата

Инициатива об ужесточении мер административной ответственности при неуведомлении военкомата о переезде более чем на три месяца без регистрации по новому месту пребывания могут внести на рассмотрение в ГД РФ уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель комитета нижней палаты парламента по обороне и автор законопроекта Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что новые штрафы будут достаточно ощутимыми для того, чтобы нарушители закона «прочувствовали степень своего проступка», но конкретных цифр не назвал. По действующему законодательству непредоставлению военкомату этой информации карается административным штрафом от одной до пяти тысяч рублей, а срок для предоставления данных — 6 месяцев.