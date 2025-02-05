«Сердючка ляжет в дурку»: Барецкий раскрыл судьбу Данилко в бегстве от ВСУ

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, скроется от призыва в ВСУ в психологической лечебнице на территории Европы. Следом военкомы обратят внимание на других украинских артистов — Потапа и Настю Каменских (настоящие имена Алексей Потапенко и Анастасия Аглатова). Об этом заявил шоумен и шансонье Стас Барецкий в беседе с корреспондентом Life.ru.

Я Сердючку давно знаю. Общался с ним на корпоративах, когда был ещё в группе «Ленинград». Я думаю, что Данилко очень хитрый и по-любому отмажется от службы в рядах ВСУ. Конечно, он никуда не пойдёт. Скорее всего, закосит под дурачка и уедет на время в дурку какую-нибудь — психологическую или наркологическую клинику в Европе. Скажет, мол, лечить наркоманию, алкоголизм или, как модно сейчас, депрессию. Стас Барецкий Шоумен

Артист добавил, что сейчас в ВСУ жёсткая нехватка людей, а посему забирать они будут вообще всех: состав группы «ВИА Гра», а также певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) будут санитарками на фронте. Барецкий планирует обратиться в прокуратуру с вопросом: почему позволяли продюсерам в нулевых годах продвигать повсюду украинских артистов, когда русским певцам не было места. Он уверен, что это был чей-то заказ, чтобы навредить отечественной культуре.

«Мне вот интересно, специально они нам навязывали «звёзд» с Украины или чей это был заказ? А русским артистам негде было выступать, потому-то кругом были геи* и артисты с Украины», — возмутился шоумен.

Напомним, украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Всё дело в том, что артист подпадает под призывной возраст. Известно, что по этой причине Андрею пришлось отменить тур по США в 2023 году.