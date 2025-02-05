В 2023 году шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, пришлось отменить планы по гастрольному туру в США из-за киевских властей. Как пишет SHOT, официальная причина запрета заключалась в том, что Данилко и его команда попадают под призывной возраст и ограничения на выезд.

Однако пока никто не собирается отправлять Сердючку на фронт; задача музыканта — информационная поддержка на «нужных» мероприятиях, организованных режимом. Поэтому шоумену запретили выезжать за границу на частные выступления — только на благотворительные концерты и фестивали, деньги от которых пойдут в казну Украины, а не в карман Данилко. В противном случае ему грозит призыв.