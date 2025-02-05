Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 09:35

Тур Верки Сердючки по США пришлось отменить из-за запретов Киева

Верка Сердючка. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Верка Сердючка. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

В 2023 году шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, пришлось отменить планы по гастрольному туру в США из-за киевских властей. Как пишет SHOT, официальная причина запрета заключалась в том, что Данилко и его команда попадают под призывной возраст и ограничения на выезд.

Однако пока никто не собирается отправлять Сердючку на фронт; задача музыканта — информационная поддержка на «нужных» мероприятиях, организованных режимом. Поэтому шоумену запретили выезжать за границу на частные выступления — только на благотворительные концерты и фестивали, деньги от которых пойдут в казну Украины, а не в карман Данилко. В противном случае ему грозит призыв.

Верка Сердючка сделала скандальное признание о русском языке
Верка Сердючка сделала скандальное признание о русском языке

Кстати, ранее Андрей Данилко отказался от участия в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, который должен был состояться в Киеве в знак поддержки украинской армии.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Верка Сердючка (Андрей Данилко, певец)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar