Украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Об этом пишет SHOT.

Данилко не может получить разрешение на выезд, если в качестве причины указан корпоратив. Украинский Минкульт позволяет 51-летнему артисту покидать Незалежную только в трёх случаях: публичное выступление, участие в фестивале и благотворительный концерт, деньги от которого пойдут не в карман артисту, а в государственную казну. Всё это, разумеется, не касается России и дружественных ей стран.

Планы по частному туру Сердючки в США в 2023 году уже были отменены. Официальная причина заключается в том, что Данилко и его команда попадают под призывной возраст и ограничения на выезд. Однако никто не собирается отправлять Сердючку на фронт; задача музыканта — информационная поддержка на «нужных» мероприятиях, организованных режимом. В противном случае ему грозит призыв через территориальный центр комплектования.

Ранее сообщалось, что беглый комик-иноагент Семён Слепаков* готов отказаться от своих политических песен ради прибыльных выступлений на частных мероприятиях, в том числе и перед российской аудиторией. Артист заблаговременно задрал ценник на свой 45-минутный концерт до 5,6 миллиона рублей.