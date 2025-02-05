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Регион
5 февраля, 05:36

Верка Сердючка стала «заложницей» на Украине из-за ограничений на выезд

Минкульт Украины запретил Сердючке выезжать за границу ради частных концертов

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Об этом пишет SHOT.

Данилко не может получить разрешение на выезд, если в качестве причины указан корпоратив. Украинский Минкульт позволяет 51-летнему артисту покидать Незалежную только в трёх случаях: публичное выступление, участие в фестивале и благотворительный концерт, деньги от которого пойдут не в карман артисту, а в государственную казну. Всё это, разумеется, не касается России и дружественных ей стран.

Планы по частному туру Сердючки в США в 2023 году уже были отменены. Официальная причина заключается в том, что Данилко и его команда попадают под призывной возраст и ограничения на выезд. Однако никто не собирается отправлять Сердючку на фронт; задача музыканта — информационная поддержка на «нужных» мероприятиях, организованных режимом. В противном случае ему грозит призыв через территориальный центр комплектования.

Почему разбитную Верку Сердючку затравили даже патриоты Украины
Почему разбитную Верку Сердючку затравили даже патриоты Украины

Ранее сообщалось, что беглый комик-иноагент Семён Слепаков* готов отказаться от своих политических песен ради прибыльных выступлений на частных мероприятиях, в том числе и перед российской аудиторией. Артист заблаговременно задрал ценник на свой 45-минутный концерт до 5,6 миллиона рублей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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