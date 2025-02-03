Иноагент Слепаков* готов закрыть глаза на политику, если клиент хорошенько раскошелится
SHOT: Семён Слепаков* задрал ценник на корпоративы до 5,6 млн рублей
Семён Слепаков*. Обложка © VK / Семён Слепаков
Беглый комик-иноагент Семён Слепаков* готов отказаться от своих политических песен ради прибыльных выступлений на частных мероприятиях, в том числе и перед российской аудиторией, сообщает SHOT. Артист заблаговременно задрал ценник на свой 45-минутный концерт до 5,6 миллиона рублей.
По данным Telegram-канала, с 2025 года Слепаков увеличил стоимость выступлений на 5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей). Причём национальность аудитории для певца отныне не важна, а плейлист могут составлять сами гости. Из обязательных требований: перелёт бизнес-классом, выкупленные купе в СВ, а также проезд на премиальных автомобилях. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель не должен знать русского языка.
Проживать артист предпочитает исключительно в люксовых номерах пятизвёздочных отелей с круглосуточным обслуживанием. В гримёрке он ожидает премиальную воду и только свежие продукты. Последний пункт особенно важен для певца, а его нарушение грозит внушительными штрафами.
А ранее стали известны расценки и райдер телеведущего Ивана Урганта. За 6,8 миллиона рублей шоумен готов смешить публику целых четыре часа. Это сравнительно выгодно по сравнению с другими отечественными звёздами. Например, Григорий Лепс берёт за час 11 миллионов.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.