«Сложно доказать»: Юрист оценил повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде

Российское законодательство предполагает штрафы для граждан, если они сменили место жительства, но не поставили в известность военкоматы. Накануне Госдума в I чтении одобрила увеличение штрафов. Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с Life.ru отметил, что такие правонарушения носят латентный характер и установить и доказать их достаточно сложно.

Сейчас закон предполагает, что гражданин, планирующий переезд куда-либо, не по месту регистрации, должен за две недели оповещать военкомат о своих планах. Сюда же относится выезд за границу сроком более полугода. Пока что размер штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей. За 2023 год к ответственности по этому нарушению были привлечены 47 тысяч человек. Законодатели уверены, что сумма штрафа мала и несоизмерима с преступлением.