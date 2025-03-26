«Сложно доказать»: Юрист оценил повышение штрафов за несообщение военкомату о переезде
Юрист Хаминский: Сложно доказать нарушение при переезде без ведома военкомата
Российское законодательство предполагает штрафы для граждан, если они сменили место жительства, но не поставили в известность военкоматы. Накануне Госдума в I чтении одобрила увеличение штрафов. Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с Life.ru отметил, что такие правонарушения носят латентный характер и установить и доказать их достаточно сложно.
Сейчас закон предполагает, что гражданин, планирующий переезд куда-либо, не по месту регистрации, должен за две недели оповещать военкомат о своих планах. Сюда же относится выезд за границу сроком более полугода. Пока что размер штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей. За 2023 год к ответственности по этому нарушению были привлечены 47 тысяч человек. Законодатели уверены, что сумма штрафа мала и несоизмерима с преступлением.
Законопроектом предлагается существенно повысить размер штрафа за такое правонарушение и установить его размер от десяти до двадцати тысяч рублей. Естественно, что такие правонарушения носят достаточно латентный характер и установить и доказать момент правонарушения достаточно сложно. Явным признаком является регистрация по месту жительства в другом регионе. При этом место работы, покупки по карте, пользование мобильным телефоном осуществляются по месту фактического пребывания. В общем случае именно эти факторы позволяют доказать правонарушение и привлечь лицо к ответственности.
Напомним, накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тысяч рублей за неуведомление военкомата о смене места жительства. Повышение штрафов было инициировано в ГД в феврале текущего года группой депутатов под руководством Андрея Картаполова, председателя Комитета по обороне.
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